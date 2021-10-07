«Будем отодвигать режим» 3 7.10.2021, 13:14

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Что происходит в Грузии после ареста Саакашвили.

Михаил Саакашвили, задержанный в Грузии 1 октября, голодает уже седьмой день и называет себя «фактически личным узником Путина». Сторонники экс-президента тем временем проводят митинги в его поддержку прямо у стен тюрьмы, где его содержат. Юрий Мацарский, прилетевший в страну рейсом, которым изначально планировал лететь Саакашвили, поговорил с оппозиционерами, журналистами и простыми грузинами о том, что они думают о возвращении политика и возможности его освобождения и как в целом видят политическую ситуацию в стране, пишет сайт The insider.

«Что же это вы за своими так плохо присматриваете? Отпустили Мишку, а он тут же у нас в тюрьму попал, — реагирует на украинский паспорт менеджер небольшой гостиницы в центре Тбилиси. — За своими следить надо». Формально менеджер права — Михаил Саакашвили до совсем недавнего времени был больше украинцем, чем грузином. Официальный Тбилиси лишил его гражданства еще в 2015 году, вскоре после того, как политик получил украинский паспорт, но, в нарушение закона, не уведомил об этом власти Грузии. С тех пор Саакашвили работал в структурах украинского правительства и годами не появлялся на родине.

При этом он много раз объявлял о желании и готовности приехать в Грузию, несмотря на почти гарантированные проблемы: покинувшему родину в 2014 году экс-президенту новые власти предъявили целый набор обвинений, по двум из которых — о злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств — уже вынесены судебные решения. Политика заочно приговорили к девяти годам заключения.

И все же Саакашвили рискнул приехать накануне прошедших 2 октября муниципальных выборов. В любой другой ситуации эти выборы сильно зависящих от центральной власти мэров и депутатов местных советов вряд ли были бы настолько интересны кому-либо, чтобы из-за них рисковать свободой. Но дело в том, что грузинская оппозиция — и руководство партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) — воспринимали это голосование как своеобразный референдум о поддержке действующих властей Грузии. Основанием для такого понимания ситуации стало соглашение между правящей партией «Грузинская мечта» и коалицией оппозиционных сил, подписанное весной этого года при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

Оппозиционная партия Саакашвили воспринимала выборы как референдум о поддержке действующих властей Грузии

Этот документ был призван разрешить политический кризис, в котором оказалась Грузия после парламентских выборов октября 2020 года. Оппозиция объявила их результаты сфабрикованными в пользу «Грузинской мечты», потребовала нового досрочного голосования, устроила ряд громких протестных акций и призвала грузин к бойкоту решений правительства, сформированного новоизбранным парламентом.

После нескольких месяцев переговоров и консультаций «Грузинская мечта», за которой стоит миллиардер Бидзина Иванишвили, согласилась на компромисс: оппозиция не мешает работе органов власти, а правящая партия готова будет распустить парламент и назначить новое голосование, если на местных выборах за ее кандидатов кандидатов проголосует меньше 43% избирателей. Через пару месяцев после подписания документа «Грузинская мечта» отозвала подписи своих представителей под ним, так как главная оппозиционная сила — созданная Михаилом Саакашвили ЕНД — к соглашению так и не присоединилась.

Вроде бы документ утратил силу, но не с точки зрения функционеров ЕНД, которые в сентябре, буквально за пару недель до местных выборов, решили к нему присоединиться. Георгий Барамидзе — один из лидеров ЕНД, занимавший в годы президентства Саакашвили посты министра внутренних дел, министра обороны, министра евроатлантической интеграции и даже на короткий период пост премьера грузинского правительства — считает, что у оппозиции есть все шансы заставить «Грузинскую мечту» все-таки объявить в следующем году досрочные парламентские выборы. Для этого надо лишь провести как можно больше людей от ЕНД на посты в мэриях и местных советах.

Мы встречаемся с Барамидзе вечером на следующий день после выборов в штаб-квартире партии. У входа в здание припаркованы автомобили с наклейками «Россия — оккупант», на компьютере охранника на проходной — маленький портрет Путина с подписью «Fuck», на стене висит плакат с английским текстом «Интеграция в НАТО — наш основной приоритет». В годы президентства Саакашвили в центре Тбилиси стояли рекламные щиты с этим воззванием. Сейчас вместо них — реклама российских компаний. «БиЛайн», «ВТБ», «Лукойл»… Барамидзе видит в этом свидетельство предательства национальных интересов и винит формально не занимающего никаких властных постов Иванишвили в том, что он продает Грузию россиянам.

Поводов для обвинений в пророссийских настроениях в адрес Бидзины Иванишвили хватает — с конца 1980-х годов он работал в Москве, получил после распада СССР гражданство РФ, именно в России заработал в банковском и инвестиционном бизнесе свои миллионы, а затем и миллиарды долларов. И хотя с 2011 года по просьбе самого Иванишвили его лишили российского гражданства, многими оппозиционерами в Грузии он воспринимается не как самостоятельный политик, а как инструмент Кремля.

«Выборы — реальный инструмент убрать этих путинистов из власти», — говорит одетый в куртку с надписью «Брюссель, главный штаб НАТО», соратник Саакашвили. К этому моменту уже известно, что партия власти набирает в общей сложности больше 46% голосов, а это означает, что даже реши «Грузинская мечта» вернуться к соглашению с оппозицией, перевыборы ей не грозят. Но Георгий Барамидзе уверен, что радоваться властям рано.

«Надо довести дело до конца. Мы имели на выборах огромный успех. В тридцати городах и крупных муниципалитетах будет второй тур выборов. Хотя «Грузинская мечта» и вышла из соглашения с оппозицией, это голосование показывает, что власть полностью нелегитимна», — объясняет свое видение ситуации оппозиционер.

Он уверяет, что бунтов и мятежей ЕНД устраивать не собирается, что действовать партия будет только в легальном поле, через выборы наращивая свое присутствие в органах власти и вынуждая людей Иванишвили идти на уступки. Но обещать, что кто-то другой не возьмется за свержение власти, Барамидзе не может:

«Революция не случается запланированно. Ее вызывают действия правительства. Революцию делает народ, а не конкретные политики и партии. Мы никаких насильственных действий не планируем. Я не хочу насилия. Но когда у власти в стране, 20% территории которой оккупировано Россией, находится путинский режим, я исключить ничего не могу».

К слову, Саакашвили, как говорит Георгий Барамидзе, единолично принял решение вернуться в Грузию накануне выборов, в руководстве партии этот вопрос не обсуждался. В ЕНД подчеркивают, что он прекрасно осознавал все риски своего возвращения и «с готовностью пошел на них ради победы над путинистами и бандитами, захватившими власть в стране».

Сейчас Михаил Саакашвили, которого арестовали в Тбилиси вскоре после его таинственного появления в Грузии, находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от столицы. Тюрьма несет на себе признаки модернизации, начатой когда-то ее знаменитым сидельцем. Как и в большинстве находящихся в госсобственности учреждений Грузии, здесь большая проходная с евроремонтом, кулеры с водой и таблички на английском языке. Есть даже игровая площадка для детей заключенных, на которой они могут поковыряться в песочнице или покачаться на качелях, пока их матери навещают отцов. Но за обновленным фасадом — обычная советская зона со сторожевыми вышками, колючей проволокой, бараками, ржавыми трубами котельных и битыми стеклами каких-то давно заброшенных тюремных производств.

В понедельник — первый рабочий день после выборов — у стен этой тюрьмы собирается митинг в поддержку Саакашвили. Прямо на проезжей части возводят сцену с мощными динамиками, часть которых направлена в сторону тюрьмы, чтобы сам Михаил Саакашвили слышал выступления своих сторонников.

К моменту начала митинга движение по улице, на которой расположена тюрьма, полностью заблокировано людьми и машинами, на которых они приехали в Рустави. Поддержать Саакашвили собралось несколько тысяч человек. Над толпой реют флаги Евросоюза, США и Украины — от них собравшиеся ждут помощи в вызволении политика — но больше всего, конечно же, красно-белых флагов Грузии. В этой же красно-белой гамме выдержано и большинство транспарантов, требующих немедленного освобождения Михаила Саакашвили. Все транспаранты — на грузинском и английском языках. И лишь один — явно рукописный — по-русски. «Свободу узнику Вовки-окурка», — значится на этом плакате.

Автор плаката, представившийся Мишей, объясняет, что умышленно написал по-русски, чтобы было понятно тому, кого он считает заказчиком преследований Саакашвили — Владимиру Путину. В представлении тезки заключенного экс-президента, грузинские власти никогда бы не пошли на арест такой знаковой фигуры, если бы не их полная зависимость от Путина.

«Иванишвили сам испугался бы сажать Саакашвили, он понимает, что Запад ему не простит преследований человека, который для Европы и для Америки олицетворяет демократическую современную Грузию. Но ослушаться приказа Путина Бидзина не может», — говорит Миша, добавляя, что опасается того, что Иванишвили занимается построением тоталитарной системы управления, вдохновляясь опытом Кремля.

Грузинский журналист Тенгиз Аблотия рекомендует не относиться слишком уж серьезно к такого рода обвинениям в адрес действующих властей. По его словам, если бы Иванишвили действительно строил бы диктатуру по указке Путина, в Грузии за решеткой находились бы десятки и сотни деятелей оппозиции, а не один лишь бывший президент. Да и представление о Бидзине Иванишвили как о слепом исполнителе воли Москвы, считает Аблотия, здорово преувеличено.

«Он не пророссийский и не прозападный. У него нет идеологии, нет особых взглядов, для него принципиальное значение имеет только сохранение своей власти. Идти открыто против Запада Иванишвили не может — влетит под санкции через пять минут, а в западных банках у него миллиарды. Но и с Россией ссориться не хочет, Грузия очень зависит от нее экономически. Он лавирует, и иногда кажется, что это пророссийская ориентация, но это ориентация на сохранение власти», — объясняет журналист, подчеркивая, что Запад помогает сейчас «Грузинской мечте» дипломатически и финансово, так же, как помогал ЕНД, когда Михаил Саакашвили находился у власти.

Журналист отмечает, что вопрос оккупации Россией грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия «вынесен за скобки»: «Общество никогда эту оккупацию не признает, но и покончить с нею в обозримой исторической перспективе не может. При этом Москва остается главным покупателем грузинского вина, а российские компании вкладывают миллионы в грузинскую экономику. Все это делает отношения со страной-агрессором довольно сложными, а потому пророссийская или антироссийская позиция того или иного политика часто не являются для избирателей определяющим фактором».

А вот что точно здорово влияет на избирателя — так это компромат. Грузинские журналисты и комментаторы почти не сомневаются в том, что публикация видеозаписей, сделанных в одной из тюрем страны, стала одной из главных причин поражения ЕНД на парламентских выборах 2012 года и потери Михаилом Саакашвили поддержки со стороны части прежних сторонников. На этих видео запечатлены избиения и изнасилования заключенных, а их демонстрация на одном из телеканалов сопровождалась комментариями тюремного начальства о том, что пытки совершались по прямому приказу министров из правительства Михаила Саакашвили. Сторонники экс-президента считают, что министры могли действовать и без ведома главы государства, противники же уверены, что издевательства над заключенными были инициированы непосредственно Михаилом Саакашвили, который обещал любой ценой искоренить в стране организованную преступность.

Как бы то ни было, теперь Саакашвили сам оказался за решеткой, где объявил голодовку, требуя своего немедленного освобождения, и пишет письма украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в которых называет себя узником Путина и благодарит за намерение официального Киева добиваться его передачи Украине, гражданином которой он является.

Правда, грузинское правительство всеми силами дает понять, что на экстрадицию Михаилу Саакашвили рассчитывать не стоит. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе хвалит арестовавших Саакашвили правоохранителей за то, что он называет срывом «попытки государственного переворота». Глава правительства страны Ираклий Гарибашвили тоже считает, что экс-президент прибыл в Грузию для незаконного захвата власти и обещает, что Саакашвили отбудет за решеткой весь отведенный ему судом срок.

Но, несмотря на эти заявления, соратники заключенного демонстрируют решимость вытащить его из камеры уже в ближайшее время.

«Он счастлив, что находится в Грузии, рядом с грузинским народом. И самое главное, есть вера в то, что очень скоро мы все вместе будет отодвигать режим Иванишвили», — рассказала после посещения Михаила Саакашвили в тюрьме его соратница Хатия Деканоидзе, которая в Грузии работала министром образования и науки, а, переехав вслед за экс-президентом в Киев, чуть больше года возглавляла Национальную полицию Украины.

Как именно они будут бороться с режимом ни Деканоидзе, ни другие соратники Саакашвили не рассказывают. То ли из соображений собственной безопасности, то ли потому что они все еще не утвердили единого плана действий. Возможно, и этот вариант после нескольких проведенных в Грузии дней кажется наиболее вероятным — из-за того, что внезапный, завершившийся задержанием, визит экс-президента был для них настолько неожиданным, что они и сами до конца не понимают, что же произошло.

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