Рабочих «ОАО Могилевлифтмаш» отправляют в отпуск за свой счет
- 7.10.2021, 13:22
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Власти сами играют на руку общенациональной стачке.
На «ОАО Могилевлифтмаш» людей отправляют на три дня за свой счет, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Вот такие сообщения начали поступать от рабочих завода:
«На «ОАО «Могилевлифтмаш» всем работником приказано написать заявления с просьбой предоставить три дня за свой счет».
«Все верно, 3 дня за свой счет, у нас это впервые».
Видимо, в этом году «ОАО Могилевлифтмаш» все же присоединится к общенациональной стачке.