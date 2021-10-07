Рабочих «ОАО Могилевлифтмаш» отправляют в отпуск за свой счет 7.10.2021, 13:22

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Власти сами играют на руку общенациональной стачке.

На «ОАО Могилевлифтмаш» людей отправляют на три дня за свой счет, сообщает телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Вот такие сообщения начали поступать от рабочих завода:

«На «ОАО «Могилевлифтмаш» всем работником приказано написать заявления с просьбой предоставить три дня за свой счет».

«Все верно, 3 дня за свой счет, у нас это впервые».

Видимо, в этом году «ОАО Могилевлифтмаш» все же присоединится к общенациональной стачке.

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