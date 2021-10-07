Археологи раскрыли еще один секрет гробницы чаши Нестора 1 7.10.2021, 13:28

Чаша Нестора из гробницы на Искье / ©wikipedia.org

О ней писал еще Гомер.

Гробницей чаши Нестора принято называть захоронение на острове Искья в Италии. Оно датировано второй половиной VIII века до нашей эры и содержит, как считали раньше, кремированные останки одного подростка — предположительно, 10-14 лет. В этой же гробнице находился артефакт, известный как чаша Нестора — глиняный сосуд для питья с надписью на древнегреческом, которую примерно можно перевести так: «Чаша Нестора я, приятно пить из меня. /Тот, кто пьет из чаши сей, он сразу /Желанием увенчанной короной прекрасной Афродиты будет захвачен». Эти строки представляют собой один из самых древних образцов письменного древнегреческого. Существует множество версий такого необычного соседства, но, честно говоря, все они довольно умозрительные, пишет Naked science.

Группа ученых под руководством Мелании Джиганте (Melania Gigante) из Падуанского университета провела дополнительное исследование остатков костей из Гробницы чаши Нестора и пришла к совершенно новым выводам. Они изложены в работе, опубликованной в журнале PLOS One.

Палеоантропологи обнаружили, что в гробнице были захоронены кремированные останки как минимум троих людей разного возраста. Таким образом, раннее предположение о том, что чаша Нестора связана именно с возрастом погребенного (надпись на чаше призывали считать эротической, указывающей на пубертатный период подростка), оказалось неправдоподобным.

Надо отметить также, что пока это единственная гробница на Искье, где похоронены более двух человек. Кстати, некоторые ученые уже высказывали предположение, что в Гробнице чаши Нестора может быть несколько захоронений — причем несвязанных между собой (разновременные).

Недогоревшие остатки человеческих костей были довольно равномерно (очень странная деталь) перемешаны с такими же недогоревшими остатками костей животных. Ученые уверенно говорят о костях овцы (Ovis aries), птиц (Aves), предполагают (до дополнительного исследования), что могли быть и останки собаки (Canis familiaris).

Интересно, что анализ вызванных жаром модификаций костей не выявил существенных различий между характером сжигания человеческих и фаунистических останков. Животных или их части сжигали вместе с человеческими телами, и они могли представлять собой пищевые подношения для умерших во время путешествий в загробный мир.

Вообще, понятие «чаша Нестора» относят сразу к двум предметам. Для начала напомним, что, согласно Гомеру, это некий золотой кубок, принадлежавший Нестору — царю Пилоса, аргонавту, одному из важнейших участников Троянской войны. Чашу, похожую на описанную, нашел Генрих Шлиман в 1876 году, при раскопках подземной гробницы в Микенах. Археологи в большинстве своем с ним не согласились — неудивительно, если учесть, какой репутацией Шлиман пользовался в научном кругу.

Традиционный список возражений такой: во-первых, чаша отличается от той, гомеровского описания, во-вторых, микенская гробница датирована 1600-1500 годами до нашей эры — а это значительно раньше начала Троянской войны (даже если учесть все споры по поводу ее датировки). Скорее всего, Шлиман на самом деле выдал желаемое за действительное, и найденная им чаша — одна из некоторого количества подобных изделий, которые позже, благодаря Гомеру, стали называть чашами Нестора.

Вторая чаша — из гробницы на Искье: считается, что на этот остров она попала с Родоса. Понятно, что это совершенно не та посуда для питья, которую описал Гомер, поскольку она глиняная, а не золотая. Есть предположение, что это такой шуточный сувенир. Причем ряд ученых вообще отрицают связь надписи на чаше с поэмами Гомера, утверждая, что в устной традиции такое обозначение предмета существовало ранее их написания. Последнюю версию проверить трудно (скорее — невозможно), как и любую другую, не опирающуюся на материальные находки или письменные источники.

В любом случае свежие открытия на старых материалах из Гробницы чаши Нестора неизбежно повлекут за собой массу новых теорий и предположений о связи погребенных и артефакта.

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