Сколько стоит снять квартиру в новостройках крутых минских комплексов 7.10.2021, 13:33

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Как будто платишь ипотеку.

Сайты поиска недвижимости переполнены лощеными квартирами с замечательным ремонтом, отделкой из новых материалов, новой мебелью и техникой. Часто они изначально покупаются «для инвестирования», чтобы хозяева смогли сохранить деньги «в бетоне» и заработать на айтишниках, которые могут позволить себе тратить на жилье в месяц среднюю зарплату по Беларуси.

Myfin.by вместе с Domovita.by выбрали квартиры с классным ремонтом в свежих домах столицы, и рассказываем, сколько сейчас просят за месяц жизни в новостройках от муравейников Минск-Мира до элитных комплексах с видом на водохранилище.

Улица Леонида Беды, ЖК «4 сезона»

Первый из четырех домов комплекса сдали только этой весной, но здесь уже предлагают снять квартиру с неплохим ремонтом и новой техникой. Хотя жильцам придется какое-то время жить рядом со стройкой, ведь рядом должны возвести еще три здания, достроить торговый центр с паркингом и начать снос усадебной застройки, которая находится прямо за домом.

Так что квартира прекрасно подойдет тем, кто любит по утрам наблюдать, как бульдозеры разравнивают старые избушки. Кроме этого, пока что здесь нет паркинга, а улица Беды не очень удобная в транспортном отношении – там ходит только один автобус.

При этом однушка площадью в 44 метра обойдется в $500 в месяц.

Улица Максима Богдановича, ЖК «Престижино»

Один из ближайших к центру жилых комплексов в 15-20 минутах ходьбы сразу до трех станций метро, собственным подземным паркингом, закрытой территорией, внутренней зеленой зоной и Комаровским рынком в шаговой доступности.

За $800 в месяц здесь сдается двухкомнатная квартира с панорамной лоджией, чтобы пить там кофе, и кладовкой, чтобы не захламлять панорамную лоджию. Хотя комплекс возвели в 2014 году, в квартире свежий ремонт, а хозяева пишут, что это будет первое заселение.

Проспект Победителей, ЖК D3

Не совсем ясно, считать ли три высотных столбика возле МКАДа, где продают квартиры дороже $2000 за квадрат, элитным жильем. Однако здесь продуманные просторные планировки, встроенные общественные пространства, лобби, паркинг и коммерческие помещения.

Евродвушку в новом районе с видом на водохранилище Дрозды предлагают снять за $900 в месяц. Здесь качественный дизайнерский ремонт, а также она укомплектована необходимой мебелью и техникой, хотя еще бы этого не было в цену почти двух средних зарплат по стране.

Проспект Мира, дом «Волна» в квартале Minsk World

Дом с тысячей квартир, где при желании можно поселить весь Руденск, один из городов-спутников Минска. Так что если вам нравятся густонаселенные пространства, то здесь сдается евродвушка с кухней-гостиной и отдельной спальней за $500 в месяц. Здесь сделан качественный ремонт в стиле «лофт», а также установлена импортная техника, два телевизора, проведен интернет.

Парковочное место вечером найти здесь сложно, но до метро 10 минут пешком, если срезать под транспортным мостом, как и все местные, а не искать пешеходные переходы. Прямой подземный переход пока что не открыли.

Проспект Дзержинского, ЖК «Гранд Хаус»

Еще одно первое заселение и «качественный ремонт из дорогостоящих материалов» по словам автора объявления. Это евротрешка с глянцевым полом и круглым столиком возле угловых окон в пол с видом на проспект и зеленый район Розочки.

Жилой комплекс как раз находится по другую сторону проспекта от уютного района. Метро здесь прямо у дома, а в центр можно добраться и на наземном транспорте за 10 минут. Такая трешка обойдется в $600, хотя можно найти квартиру меньшей площадью и дешевле – однушку за $450.

Улица Макаенка, ЖК «Парк Челюскинцев»

Вид на осеннюю листву парка Челюскинцев из панорамной лоджии свежей двухкомнатной квартиры будет стоить $580 в месяц. Правда, теплую половину года прямо перед вашим балконом каждые 20 минут будет звучать поезд детской железной дороги, так что идеально, если вы любите и поезда, и детей.

Здесь также есть все для проживания, а строительство комплекса уже завершено. Парковочных мест здесь немного, но до метро можно дойти за 10 минут.

Улица Петра Мстиславца, ЖК «Маяк Минска»

Просторная евродвушка на 72 квадратных метра с видом на парк Писателей, разбитый вокруг канала Слепянской водной системы, будет стоить $700 в месяц. Квартира полностью оборудована для проживания, включая проведенный интернет и ортопедические матрасы. А еще здесь даже есть постирочная.

Во дворы здесь боятся заезжать даже таксисты, так что будьте готовы воевать за парковочное место. Зато до метро и наземного транспорта на проспекте здесь всего 10 минут пешком.

Что в итоге?

Подобных предложений на Domovita.by больше половины от общего количества, потому что платить по $500-800 в месяц способен не каждый, и объявления часто зависают на долгое время. Особенно учитывая, что на такие деньги можно выплачивать ипотеку за собственную квартиру.

Тем не менее подобных вариантов может появиться на рынке еще больше, потому что люди ищут объекты для того, чтобы сохранить деньги, а заодно и немного вернуть за счет аренды. И спрос на недвижимость сейчас ставит рекорды по количеству сделок, банки отчитываются о тысячах оформленных кредитных договоров за последние 8 месяцев с возобновления кредитных программ.

У квартир в новостройках есть бесспорные преимущества: свежий ремонт, планировки, где могут быть удобные кладовки, постирочные, панорамные окна, которые редко встретишь в старой застройке, разве что в номенклатурных сталинках.

Однако за это приходится доплачивать от $200 до $600 к средней цене похожих объектов недвижимости периода советского строительства или нулевых. При этом новостройки не всегда удобно расположены. Например, рядом может ходить только один автобус или под окнами будет проходить, хотя и детская, но железная дорога. Так может быть и в квартире где-нибудь на Масюковщине, однако неплохая однушка там будет стоить $200, а не $500.

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