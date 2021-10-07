Обыскать Владимира

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- Telegram-канал «СерпомПо»
- 7.10.2021, 13:28
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До чего дошла эта Европа.
В Австрии, в офисах у канцлера Курца, в штаб-квартире его родной Австрийской народной партии, в Минфине были проведены обыски.
В чем дело? Как же так? У руководства страны?!
Оказывается, Курца обвиняют во взяточничестве и должностных преступлениях.
Прокуратура Австрии, в частности утверждает, что в 2016-2018 годах «средства министерства финансов были использованы для финансирования частично подтасованных опросов общественного мнения, которые служили исключительно политическим и партийным интересам». За бюджетные деньги правительство покупало в одном издании рекламу в обмен на размещение выгодных публикаций.
Как же это мелко по нашим державным масштабам! Запусти к нам австрийскую прокуратуру, не хватило бы в стране судов, чтобы рассматривать злоупотребления российских начальников!
И все же, было бы красиво. Представляете, приехал Путин в Кремль, заходит в кабинет, а там прокуроры в его бумагах роются. Увидали Самого и короткий, как выстрел пистолета, крик: «Хальт!». Чтобы застыл на пороге и не двигался дальше.
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