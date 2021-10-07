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«Беларуськалий» гниет с Головатого: появилась видеоверсия расследования о главе солигорского предприятия

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  • 7.10.2021, 13:34
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«Беларуськалий» гниет с Головатого: появилась видеоверсия расследования о главе солигорского предприятия

Ничего не останется тайным.

На канале «Реальная Беларусь» появилась видеоверсия расследования «Белорусского объединения рабочих» БОР «Беларуськалий гниет с Головатого», которое было подготовлено совместно с Киберпартизанами.

«Ничего не останется тайным. Пора избавляться от хозяйственников, которые гробят предприятия в угоду собственному благополучию.

Текстовую версию расследования вы можете прочесть по ссылке. Делитесь материалами со своими друзьями и коллегами. Об этом должен знать каждый», — призывает «Белорусского объединения рабочих».

Видео вы можете посмотреть по ссылке, на Youtube-канале «Реальной Беларуси».

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