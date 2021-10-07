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Жители четырех минских районов вышли на марш в поддержку Белорусского объединения рабочих

  • 7.10.2021, 13:43
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Жители четырех минских районов вышли на марш в поддержку Белорусского объединения рабочих

Санкции и забастовка — запал, который снесет мошенника Лукашенко.

Представители четырех минских районов вышли на марш в поддержку Белорусского объединения рабочих, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В наших глазах и сердцах продолжает гореть огонь победы

Санкции и забастовка — ядреный запал, который разрушит стены, за которыми наши друзья, и снесет стул, на котором уселся оборзевший мошенник Лукашенко.

Минские дворы продолжают двигаться к победе даже из-за границы. Серебрянка, Сокол, Лошица и Шабаны прошлись совместным маршем в поддержку Беларуского объединения рабочих и передали привет дворам.

Только вместе победим.

Стачке быть!», — заявили участники марша.

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