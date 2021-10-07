Минэнерго Литвы: На Островецкой АЭС Беларусь потеряла $2 миллиарда 1 7.10.2021, 13:47

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Фото: ТАСС

И это не конец.

Литве удалось выполнить свою задачу и не допустить попадания в страну электроэнергии, произведенной на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. По его словам, усилия Литвы уже обошлись Беларуси в 2 миллиарда долларов — и это еще не конец, сообщает Delfi.

Крейвис озвучил эту цифру в контексте обсуждения возможности запуска второго энергоблока БелАЭС. По его словам, инвестиции в этот проект пока заморожены, и Беларусь не сможет запустить энергоблок в ближайшее время.

«Мы думаем, что день, когда они смогут сделать это, довольно далеко, — сказал литовский министр. — Вообще говоря, в нынешней ситуации, даже после того, как они построили и испытали второй блок, два блока просто не смогут работать одновременно, потому что белорусская энергосистема еще не подходит для этого. Опять же, посмотрим, что будет дальше. Мы однозначно видим, что усилия, которые мы приложили до этого времени, уже обошлись Беларуси дополнительно в 2 миллиарда долларов — и это еще не конец».

Кроме этого, Крейвис рассказал о ходе переговоров по ограничению поставок электроэнергии из Беларуси с соседями из Латвии и Эстонии. По его словам, обсуждение было очень сложным — только на определение методологии выделения энергии БелАЭС из общего поток ушло не меньше десяти встреч.

«Латвия предлагала компромиссное решение, которое заключалось в том, чтобы впустить половину той энергии, что производится на электростанции в Островце. Поскольку мы не согласились с этими цифрами, правительство решило, что мы утвердим нашу методику», — сказал министр. По его словам, по итогам переговоров возможность определения физической пропускной способности сети взяла на себя Литва.

Размер потока электроэнергии, по словам Крейвиса, в настоящее время определяется шестью параметрами и рассчитывается ежедневно.

«Это практически гарантирует, что электричество из Островца до сих пор не поступает в Литву, — сказал Крейвис. — Да, было много недовольства, как из Латвии, так и из Эстонии. Пришлось много работать с коллегами. Мы продолжаем предлагать Латвии и Эстонии переговоры по трехсторонней методологии, чтобы найти компромиссное решение».

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