Талибы установили новые правила проведения свадеб в Афганистане 7.10.2021, 13:46

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Боевики провели встречу по вопросам «пропаганды добродетели».

Движение «Талибан», недавно запретившее в Афганистане длинные прически и селфи, установило новые правила проведения свадеб. Теперь праздники будут проходить без живой музыки, сообщает unian.net.

6 октября стало известно, что талибы провели встречу по вопросам пропаганды добродетели. На эту встречу пришли также 14 владельцев гостиничного бизнеса в Кабуле. «Талибан» запретил исполнение живой музыки на свадьбах, а также выдвинул новое требование.

Люди, которые приходят на празднование заключения брака, будут разделены на два зала - мужской и женский. Кроме этого, талибы запретили проведение свадьбы перед трапезой.

Ранее губернаторы пытались удовлетворить требование «Талибана» и разделяли свадебные залы специальной перегородкой. Однако участники движения заявили, что мужчины все равно слышат голоса женщин, а женщины также могут услышать через «перегородку», о чем говорят мужчины. Поэтому талибы запретили проведение свадеб в одном зале, теперь мужчины и женщины будут сидеть на праздновании полностью отдельно.

Сообщается, что новый запрет «Талибана» не только нарушает права людей. Музыканты и певцы, которые зарабатывали себе на хлеб выступлениями на свадьбах, полностью потеряли возможность выполнять свою работу. Поэтому артисты не смогут обеспечивать себя и свои семьи, их финансовые сложности могут стать серьезной проблемой.

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