Медики рассказали, что будет, если ежедневно съедать щепотку корицы 7.10.2021, 13:57

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Продукт обладает рядом полезных для здоровья свойств.

Корицу можно использовать не только как специю, чтобы придать блюдам приятный вкус и аромат, но и в качестве лекарственного средства.

Медики выяснили, что этот продукт обладает рядом полезных для здоровья свойств, сообщает u-news.com.ua.

Что будет с организмом, если съедать щепотку корицы каждый день?

Уровень холестерина

В составе корицы есть ферменты, которые способны блокировать ферменты, производящие холестерин в организме, тем самым уменьшая количество жира в кровотоке. Одно исследование показало, что уровень общего холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови может снижаться после приема этой специи.

Состояние полости рта

Корица — отличное средство от неприятного запаха изо рта, а также от бактерий, которые могут спровоцировать появление кариеса. Состав из нескольких палочек корицы, настоянных на горячей воде, можно использовать как натуральный ополаскиватель для ротовой полости.

Головной мозг

Ученые говорят, что ежедневное употребление щепотки корицы может снизить риск развития старческого слабоумия. В составе продукта есть альдегид, который в сочетании с эпикатехином может предотвращать образования, вызывающие болезнь Альцгеймера.

Пищеварение

Еще корица благоприятно действует на работу пищеварительной системы. Она стимулирует кровообращение и транспортировку кислорода, что весьма важно для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

При этом, медики предупреждают, что слишком большое употребление специи может вызвать обратный эффект, например, появятся раздражения на кожи и участится сердцебиение. В день разрешается употреблять не более 2 граммов специи.

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