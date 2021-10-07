Наталья Радина: У Лукашенко совершенно нет денег 7.10.2021, 14:06

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Наталья Радина

Он пытается сегодня продать Путину иллюзию.

В программе Studio X97 главный редактор Charter97.org Наталья Радина ответила на вопрос ведущего Евгения Климакина, эффективны ли санкции и забастовки:

— Действенны, эффективны и надо продолжать давить на режим Лукашенко. Экономические санкции — это еще один ключ к изменению ситуации в Беларуси. Санкции, забастовки, протесты. Санкций мы добились, во многом, конечно, поспособствовал сам Лукашенко, тем, что посадил самолет в Беларуси, но, тем не менее, демократические силы добивались этого достаточно долгий срок и наконец-то добились. И это реально сегодня очень помогает, потому что это разрушает режим: и блокирование зарубежных счетов белорусских банков в Европе, и санкции против нефтеперерабатывающих предприятий, и санкции против «Беларуськалия» и других предприятий страны. Это на самом деле очень сильно подтачивает режим.

Я вижу, что в обществе это воспринимается позитивно, люди поддерживают это давление на режим Лукашенко, потому что они понимают, что, в первую очередь, это давление на диктатуру. И готовы даже потерпеть какое-то время, потому что знают, что это поможет разрушить эту преступную власть.

Денег у Лукашенко нет, совершенно очевидно. Вот эти частые вояжи в Москву о чем говорят? О том, что нет денег, он клянчит деньги. Но чем они опасны? То, что он может продать страну. Поэтому, опять же, возвращаюсь к стратегии борьбы. Забастовка — это не только ключ к переменам в Беларуси, это возможность добиться освобождения политзаключенных, это возможность сохранить себе жизнь в условиях эпидемии, это еще и возможность защитить независимость страны. Лукашенко пытается сегодня продать Путину иллюзию, якобы у него все под контролем — нет, у него не все под контролем, люди его ненавидят. И мы должны показать это, мы должны показать, как мы его ненавидим, что мы хотим жить в свободной стране.

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