Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе1
- 7.10.2021, 14:14
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Нобелевский комитет Шведской академии объявил о своем решении.
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Шведской академии, сообщает ТАСС.
Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.
Среди фаворитов 2021 года были французская писательница Мариз Конде, а также ее соотечественница Анни Эрно, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, норвежские драматург Юн Фоссе, писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад, сирийский поэт Адонис, японский прозаик Харуки Мураками, российская писательница Людмила Улицкая.