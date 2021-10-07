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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

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  • 7.10.2021, 14:14
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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевский комитет Шведской академии объявил о своем решении.

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Шведской академии, сообщает ТАСС.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.

Среди фаворитов 2021 года были французская писательница Мариз Конде, а также ее соотечественница Анни Эрно, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, норвежские драматург Юн Фоссе, писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад, сирийский поэт Адонис, японский прозаик Харуки Мураками, российская писательница Людмила Улицкая.

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