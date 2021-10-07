Нелегальных мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь, обнаружили в Финляндии 4 7.10.2021, 14:17

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Фото: Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Некоторых привезли туда в багажниках.

Береговая охрана Финляндии возбудила семь уголовных дел по факту проникновения в страну нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом местному изданию Ilta-Sanomat рассказал начальник отдела по предупреждению преступности ведомства Юкка Текокоски, пишет zerkalo.io. По его словам, все мигранты (их около десятка) попали в Финляндию этой осенью. В организации транспортировки подозреваются более десяти человек, почти все из которых — иракцы, некоторые имеют гражданство Финляндии.

По словам представителя Береговой охраны, преступники воспользовались тяжелым положением мигрантов на белорусской границе, получив деньги от их незаконной транспортировки в ЕС. По оценкам ведомства, поездка со своей родины через Беларусь в Финляндию или другую страну ЕС стоила мигрантам от пяти до пятнадцати тысяч евро.

«Те, кто уже переехал в Польшу, Латвию или Литву, публиковали объявления и отправляли своих соотечественников за деньги в другие страны ЕС, в том числе в Финляндию», — рассказал Текокоски.

Мигрантов доставили в Финляндию, среди прочего, на эстонском пароме, — спрятанными в багажнике автомобиля. Людей также привозили в страну самолетом из Польши и судном из Германии.

«Очень опасно запирать кого-либо в багажнике или других конструкциях автомобиля, не предназначенных для передвижения», — подчеркнул представитель ведомства. По этой причине эстонская полиция недавно особо внимательно досматривала автомобили на эстонских паромах.

При этом сообщается, что никто из подозреваемых пока не взят под стражу. Текокоски рассказал, что Береговая охрана активно сотрудничает с коллегами, особенно с властями стран Балтии, с целью предотвращения нелегальной миграции. По его словам, ситуация с мигрантами из Беларуси носит те же черты, что и в случае с притоком в ЕС беженцев в 2015 году, хотя сейчас число мигрантов значительно меньше.

«Многие люди приехали в ЕС без необходимых документов. Их развозят по всей Европе, потому что для кого-то это возможность заработать большие деньги», — считает представитель Береговой охраны.

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