В России произошел взрыв на нефтяном танкере: что известно
- 7.10.2021, 14:30
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Судно обеспечивало северный завоз для Иркутской области и Якутии.
В Иркутской области Российской Федерации в акватории реки Лены произошел взрыв на танкере «Семен Дежнев», который перевозил нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении издания «Ъ» со ссылкой на источник в администрации Киренского района Иркутской области.
По предварительным данным, пострадали два человека, которых отправили в больницу.
«Судно обеспечивает северный завоз для Иркутской области и Якутии. Взорвались пары нефтепродуктов, танкер не пострадал, разлива нефти не было»,— уточнили в районной администрации.
Управление МЧС по Иркутской области официальных данных по поводу инцидента пока не опубликовало.