В России произошел взрыв на нефтяном танкере: что известно 7.10.2021, 14:30

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Танкер "Семён Дежнёв"

Фото: fleetphoto.ru

Судно обеспечивало северный завоз для Иркутской области и Якутии.

В Иркутской области Российской Федерации в акватории реки Лены произошел взрыв на танкере «Семен Дежнев», который перевозил нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении издания «Ъ» со ссылкой на источник в администрации Киренского района Иркутской области.

По предварительным данным, пострадали два человека, которых отправили в больницу.

«Судно обеспечивает северный завоз для Иркутской области и Якутии. Взорвались пары нефтепродуктов, танкер не пострадал, разлива нефти не было»,— уточнили в районной администрации.

Управление МЧС по Иркутской области официальных данных по поводу инцидента пока не опубликовало.

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