Лукашенко может ждать «сюрприз» при формировании нового правительства Германии 3 7.10.2021, 14:33

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Наибольший интерес к внешнеполитическому ведомству страны проявляют сторонники жестких мер против диктатора.

Процесс формирования правительства Германии выходит на новый уровень. Сегодня в Берлине стартуют предварительные консультации между «Зелеными», либералами и социал-демократами. Эти консультации фактически ставят крест на канцлерских амбициях Армина Лашета (ХДС/ХСС) и отправляют христианских демократов в оппозицию, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

И состав участников переговоров, и заявления лидеров партий показывают, что наибольший интерес к внешнеполитическому ведомству ФРГ проявляют «Зеленые». Они выступают за ужесточение курса по отношению к режимам Путина и Лукашенко и имеют отличные шансы взять под контроль это важное министерство иностранных дел. При этом следует отметить, что спровоцированный Лукашенко миграционный кризис лишь убедил «Зеленых» в необходимости радикальных мер.

Если миграционный кризис скорее всего не станет темой переговоров между социал-демократами, либералами и «Зелеными» (в оценке ключевой роли Лукашенко в этом кризисе они едины), то судьбу газопровода «Северный поток – 2» они не могут не затронуть. Социал-демократы склоняются к продолжению проекта, а потенциальные коалиционные партнеры настаивают на его полном прекращении («Зеленые») или же выступают за мораторий (либералы).

В преддверии выборов, а теперь и в ходе формирования коалиции Кремль прибег к «газовому шантажу» (резкому сокращению поставок, повлекшему за собой стремительный рост цены на газ) с очевидной целью продавить «Северный поток – 2». Коалиционные переговоры покажут, избрала ли Москва верную стратегию. Сегодня, однако, уже можно говорить о том, что имидж Москвы «газовый шантаж» значительно ухудшил, окончательно подорвав бытовавшую еще с 1970-х гг. репутацию России (СССР) как «надежного поставщика энергоносителей» и ослабив тем самым позиции сторонников тесного экономического сотрудничества с Кремлем.

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