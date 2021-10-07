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«Осталось нам совсем немного — недельки с две побастовать»

  • 7.10.2021, 14:46
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«Осталось нам совсем немного — недельки с две побастовать»
фото: ТАСС

Белорус написал вдохновляющее стихотворение.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал вдохновляющие стихи от подписчика:

Гаага ждет, а Нюрберг плачет,

Скучает слово "трибунал".

Но на душе оно маячит:

Бесспорно, близится финал!

Падет, как с древа лист кленовый,

Короны златоватый нимб,

Слетят с народа все оковы,

Он рядом с нами, этот миг!

Решетки тюрем отопрутся,

На волю выйдет тьма людей.

Они довольны, и смеются,

Домой торопятся скорей!

Осталось нам совсем немного,

Недельки с две побастовать,

Не заплатить чуть-чуть налога,

Рубли в валюту обменять...

Пусть каждый для себя решает,

Что может он. Но не сидеть:

Гаага ждет. Она рыдает,

Стараясь нам помочь успеть...

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