«Осталось нам совсем немного — недельки с две побастовать»
- 7.10.2021, 14:46
- 1,888
Белорус написал вдохновляющее стихотворение.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал вдохновляющие стихи от подписчика:
Гаага ждет, а Нюрберг плачет,
Скучает слово "трибунал".
Но на душе оно маячит:
Бесспорно, близится финал!
Падет, как с древа лист кленовый,
Короны златоватый нимб,
Слетят с народа все оковы,
Он рядом с нами, этот миг!
Решетки тюрем отопрутся,
На волю выйдет тьма людей.
Они довольны, и смеются,
Домой торопятся скорей!
Осталось нам совсем немного,
Недельки с две побастовать,
Не заплатить чуть-чуть налога,
Рубли в валюту обменять...
Пусть каждый для себя решает,
Что может он. Но не сидеть:
Гаага ждет. Она рыдает,
Стараясь нам помочь успеть...