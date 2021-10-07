«Пузырь» белорусской промышленности сдувается Татьяна Калиновская, belmarket.by

7.10.2021, 14:59

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Впереди — рост цен на основные продукты питания и скачок инфляции.

Темп экономического роста в Беларуси, вызванный активизацией внешнего спроса на традиционный белорусский экспорт, ростом цен на него, разогревом экономик стран — торговых партнеров, низкой базой прошлого года, начал замедляться.

Поэтому со второй половины 2021 года эффект низкой базы будет ощущаться все меньше, а вот влияние санкций США, ЕС, Канады и Великобритании будет нарастать.

Пузырь промышленности сдувается

Весь 2021 год прирост в промышленности происходил на фоне стабильно высоких запасов на складах (в объеме 5,5–5,6 млрд рублей), и снизить их не удавалось до августа, когда уменьшились объемы производства.

По сообщению Белстата, прирост в промышленности месяц к предыдущему месяцу был зафиксирован только в феврале, марте (на 10,8 %), июне (на 0,2 %). В остальные месяцы наблюдалось снижение.

Так, в июне 2021 года по сравнению с маем промпроизводство составило 98,2 %, в июле 2021 года по сравнению с июнем — также 98,2 %. Промпроизводство начинает «сбавлять обороты», так как не успевает за реализацией.

К тому же с каждым следующим производственным циклом теряется конкурентоспособность белорусского производства, так как сырье и материалы приобретаются уже по возросшим ценам.

Белстат перестал публиковать данные по промышленному производству в нефтехимии, но по косвенным данным можно сделать вывод, что прирост в промышленности сохраняется только в этой отрасли.

Индексы промпроизводства по областям за январь — июль 2021 года свидетельствуют о том, что по отношению к 2020 году промпроизводство выросло только в Гомельской, Витебской, Минской областях, то есть именно там, где и сосредоточено основное «фамильное серебро».

В остальных областях и Минске промпроизводство упало: в Гродненской области — на 20% (вероятно, сказываются проблемы ОАО «Гродно Азот») в Минске — на 3,8%. В Гомельской же области промпроизводство выросло на 7,8%.

Картина в отраслях, данные о которых открыты для публикации, оптимизма не внушает. По данным Белстата, в июле 2021 года по сравнению с июнем промпроизводство составило:

• производство продуктов питания, напитков и табачных изделий — 99,4%;

• производство текстильных изделий, одежды из кожи и меха — 87%;

• производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая деятельность — 103,2%;

• производство основных фармацевтических продуктов, фармпрепаратов — 83,3%;

• производство резиновых и пластмассовых изделий — 99,8%;

• металлургическое производство — 100,4%;

• производство электронной, вычислительной и оптической аппаратуры — 86,5%;

• производство электрооборудования — 100,3%;

• производство машин и оборудования, не включенных в другие группы — 86,5%;

• производство транспортных средств и оборудования — 91%.

Очевидно, что промпроизводство продолжает сокращаться. Однако, как сообщает Белстат, в январе — июле промпроизводство увеличилось и составило 109,3%!

Отказ статистического ведомства публиковать данные о работе нефтехимического комплекса рисует абсолютно сюрреалистическую картину экономики, когда данные не отражают реальную картину и смысл в публикации таких данных теряется.

Однако пока есть возможность анализировать отрасли, работающие не столь успешно. Сокращение объемов производства позволило предприятиям разгрузить склады. Так, объем запасов готовой продукции на 1 августа составляет 54,2% среднемесячного объема производства. И это при сокращении объемов производства!

За июль запасы сократились на 188 млн рублей и составили 5,23 млрд рублей. Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 августа 2021 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,6 раза превысил среднемесячный объем производства), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 1,9 раза), сообщает Белстат.

Учитывая сезонность производства в легкой промышленности, критическими являются только запасы в фарминдустрии. Следует отметить, что легкой промышленности, чтобы сократить запасы с 440% месячного объема, пришлось снизить объемы производства, причем значительно, ибо снижение объемов производства в легкой промышленности наблюдается не первый месяц.

Вывод: для таких объемов рынок отсутствует даже в условиях закрытых границ и невозможности поездок населения за дешевым товаром на вещевые рынки Польши и Украины.

Инфляция выходит из-под контроля?

Уже сегодня можно констатировать, что правительству не удастся удержать инфляцию не только на уровне прогноза, но, вероятно, и в области однозначных значений.

Индекс потребительских цен к декабрю 2020 года составил 5,9%. Но в промышленности и торговле возник двузначный инфляционный «навес», который очень скоро окажется в ценах на товары. Так, по данным Белстата, в январе — июле индекс цен оптовых продаж товаров составил 118,2%, производителей промышленной продукции — 110,3%.

Уже в январе — июле значительно обогнали инфляцию цены на основные продукты питания. По данным Белстата, в январе — июле цены на мясо и птицу выросли на 9,1%, рыбу и морепродукты — на 8,1%, свинину — на 7,4%, масло растительное — на 22%, цены на овощи поднялись — в 2,5–3 раза, поэтому головной болью правительства на ближайшее время станут не только санкции Запада, но и рост цен на основные продукты питания и, соответственно, скачок инфляции.

Татьяна Калиновская, belmarket.by

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