В глубине полуострова Юкатан нашли реликтовый мангровый лес 7.10.2021, 15:08

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Красные мангровые леса на реке Сан-Педро-Мартир

Фото: Octavio Aburto

Эти леса должны быть у моря, но расположены очень далеко от него.

Ученые описали в Мексике систему болотистых красных мангровых зарослей, которые обычно встречаются вдоль тропических и субтропических береговых линий, пишет «Новое время».

Эти леса должны быть у моря, но расположены очень далеко от него: ближайший берег находится в 170 км, отметили ученые.

Совместные генетические, геологические и ботанические исследования подтвердили: когда-то это была древняя экосистема соленых мангровых зарослей, оставшаяся в изоляции во время последнего ледникового периода, когда океаны отступили. Таким образом, то, что мы видим сегодня, является пресноводным реликтом прибрежной лагунной экосистемы, возрастом около 125 000 лет.

«Это открытие необычайно. Здесь не только красные мангровые заросли, происхождение которых запечатлено в их ДНК, но и вся прибрежная экосистема лагуны последнего межледниковья нашла здесь убежище», — говорит биолог Фелипе Сапата из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Красные мангры (Rhizophora mangle) обычно растут в солоноватых или соленых приливных водах тропиков, но в редких случаях они иногда встречаются и в пресной воде. Когда отложений кальция достаточно, мангровые заросли могут прижиться без каких-либо питательных веществ из моря.

Несколько других исследований на мексиканском побережье Карибского моря выявили возможные «ископаемые лагуны», которые также были отделены от моря, хотя они не так далеко, как лагуны, найденные на известняковых берегах Сан-Педро.

Анализируя геномы 79 деревьев на 11 участках вокруг Юкатана, исследователи обнаружили, что речные популяции красных мангровых зарослей отличаются от прибрежных популяций красных мангровых зарослей.

Пресноводные деревья были тесно связаны с мангровыми зарослями, обнаруженными в лагуне Терминос на стороне Юкатана в Мексиканском заливе, что позволяет предположить, что эти два мангровых дерева являются родственниками и имеют общего предка, происходящего с северной стороны полуострова.

С другой стороны, другие внутренние лагуны в Мексике, по-видимому, связаны с карибскими мангровыми зарослями, что предполагает наличие двух различных линий R. mangle: с севера и с юга.

«Популяционно-генетический анализ подтверждает, что мангровые заросли реки Сан-Педро являются реликтом прибрежной экосистемы, которая оставалась на берегах реки после того, как океаны отступили во время оледенения», — предполагают авторы.

Перед последним оледенением все полярные ледяные шапки растаяли, и уровень моря был примерно на 6−9 метров выше, чем тот, который мы видим сегодня. Согласно моделям, этого достаточно, чтобы затопить низменность Табаско в Мексике и затопить тропические леса, граничащие с Сан-Педро. Исследователи говорят, что эта своего рода «ванна» наполнялась соленой водой в течение столетий.

Это означает, что всего за несколько поколений красные мангровые заросли смогли обосноваться вдоль меняющейся береговой линии. Другие более мелкие виды растительности также смогли довольно быстро колонизировать эти новые среды. Почти сотня все еще существует по сей день.

Уникальная экосистема является прямой линией назад к последнему событию потепления на Земле, и она может сообщить нам важную информацию о том, куда мы движемся сейчас.

«Самая удивительная часть этого исследования заключается в том, что мы смогли изучить экосистему мангровых зарослей, которая находилась в ловушке времени более 100 000 лет», — говорит первый автор работы, морской эколог Октавио Абурто-Оропеза из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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