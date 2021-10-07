Один из белорусских банков отключили от SWIFT 3 7.10.2021, 15:13

17,468

C чем это связано?

Идея Банк отключили от международной межбанковской системы платежей SWIFT. На это обратил внимание интернет-ресурс infobank.by. В контакт-центре банка Zerkalo.io подтвердили эту информацию. Это решение связано с тем, что Идея Банк должен присоединиться к МТБанку. После реорганизации он прекратит существование как юрлицо.

SWIFT — это международная система межбанковских платежей. Некоторые путают SWIFT с платежными системами, к примеру, Visa или Mastercard. У SWIFT и платежных систем разные назначения. SWIFT позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами. В отличие от платежных систем, осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. SWIFT пользуются не только банки, но и другие финансовые учреждения, в том числе биржи, брокерские конторы, инвестиционные компании.

Как сообщает infobank.by, Идея Банк отключили от абонентского пункта коллективного доступа к сети SWIFT. Это сервис, техническим оператором которого выступает Белорусский межбанковский расчетный центр. Он позволяет белорусским банкам снижать расходы на подключение к сети SWIFT за счет совместного использования программно-технических средств. Также сообщается, что Идея Банк «деактивирован в сети SWIFT».

В Идея Банке подтвердили, что банк отключили от SWIFT. Причина — реорганизация. Но в банке уточнили, что клиенты сейчас могут воспользоваться SWIFT-переводами по реквизитам МТБанка.

Напомним, Идея Банк должен присоединиться к МТБанку. После реорганизации он прекратит существование как юрлицо.

Как сообщает МТБанк, реорганизацию планируют завершить до 31 октября. «В результате МТБанк станет правопреемником в отношении всех обязательств Идея Банка, — уточняют в банке. — Большая часть клиентов Идея Банка уже перешла на обслуживание в МТБанк, точки продаж Идея Банка открываются под брендом МТБанка. В ближайшее время планируется релиз востребованных продуктов Идея Банка».

Идея Банк с 1 октября прекратил кредитование физлиц, а также оформление расчетных счетов и выпуск карточек по зарплатным проектам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».