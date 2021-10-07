Хвала ЕС и срамота России Телеграм-канал «Сито Сократа»

7.10.2021, 15:14

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Что происходит на Западных Балканах?

В регионе Западных Балкан наблюдается обострение межнациональных и религиозных противоречий, которое снова грозит дестабилизировать южные фланги ЕС. В последние недели наблюдается серия знаковых негативных событий с явственным российским гибридным влиянием. Москва подталкивает Белград реанимировать проект «Малой Югославии», и таким образом «упрочить» сербское положение в регионе. Подобная ирредентистская геополитическая инициатива очень интересует россиян в контексте попыток реанимировать свой подрывной проект, носящий название «Новороссия», дабы вдыхнуть новую жизнь в концепт «русского мира». Обе ситуации объединяет важный аспект: не дать странам Западных Балкан и Украине двигаться на пути европейской интеграции, в том числе путем создания им в глазах Брюсселя негативного имиджа «серой зоны».

В начале сентября в черногорском Цетине произошли массовые протесты против интронизации в местном монастыре Рождества пресвятой Богородицы митрополита Сербской православной церкви Иоанникия. Тысячи людей вышли против закабаления республики в духовной сфере через насаждение СПЦ. Их лозунгом было «Черногория – это не Сербия». Черногорцы опасаются, что премьер Кривокапич, являющийся выдвиженцем покойного митрополита Амфилохия, полностью отдаст страну в руки сербам, ведь он ратует за сохранение в руках сербских клерикалов церковных зданий и поместий построенных до 1918 года.

Как только поутихло в Черногории, сербскими и российскими спецслужбами был создан не менее острый «номерной» кризис вокруг Косово. С 20 сентября из-за нежелания сербской стороны исполнить взятые на себя международно-правовые обязательства по замене автомобильных знаков косовских сербов на временные косовские на границе произошло обострение. Сербами с помощью баррикад блокировались КПП Ярине и Брняк. Власти Косово ввели на границу спецназ, а Сербия подтянула к границе войска и стала шантажировать облетами боевой авиации. Только при посредничестве ЕС удалось достигнуть компромиссное соглашение, вступившее в силу 4 октября. Временно вместо снятия автомобильных номеров обе стороны будут делать на них специальные наклейки, прикрывающие государственные символы Сербии и Косово.

Лишь удалось нормализовать косовское направление, как Москва взялась за Боснию. Сетки российских Telegram-каналов, обслуживающие ГРУ, начали раскрутку проблемных тем из недр сложной истории стран бывшей Югославии. В фокус внимания попал геноцид в Сребренице, в ходе которого Армией Республики Сербской были убиты 8000 боснийских мусульман. РФ давно покрывает творцов массовых убийств. В 2015 году по просьбе тогдашнего президента боснийских сербов Милорада Додика, она заблокировала резолюцию СБ ООН о признании резни актом геноцида. В информационной плоскости продолжается отбеливание сербов путем спонсирования ГРУ «конференций», где обсуждаются некие альтернативные результаты расследования событий в Сребренице. В частности делается попытка подвергнуть ревизии боснийскую резню теориями о массовых убийствах «всех народов» в указанном районе, которые спланировали спецслужбы США, Великобритании и Франции против православных сербов. Они теперь не убийцы босняков, а «жертвы» агрессии. Цель россиян состоит с реанимации сербского национализма в Боснии и Герцеговине для последующего аннулирования Дейтонского соглашения и развала «навязанной» федерации. Преступным актом восстания, служат недавние призывы Додика воссоздать армию Республики Сербской «в течение нескольких месяцев». После этого он хочет инициировать полное отделение Республики Сербской!

Сентябрьская дестабилизация Черногории, Косово и БиГ – это части единого российско-сербского плана по дискредитации данных стран перед Саммитом ЕС-Западные Балканы, прошедшего 6 октября. Хвала Брюсселю, не поддавшемуся на шантаж, ведь балканская шестерка получила безоговорочную поддержку ее европейской перспективы.

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