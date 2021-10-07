«Некоторые летят с чемоданами, набитыми золотом» 1 7.10.2021, 15:19

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Нелегальные мигранты из Ирака начали добираться до Минска по новому маршруту.

С 15 сентября авиакомпания Flydubai (Дубай, ОАЭ) увеличила количество рейсов в Минск. Как сообщил «Белсату» анонимный источник в авиакомпании, сейчас самолеты из Дубая в Минск летают ежедневно: «Каждый рейс – это 168 пассажиров, учитывая туристов в РБ, но 70-80% пассажиров – иракцы».

«В основном летят курды. Большинство из них не знает ни английского, ни даже арабского языков. Некоторые в разговоре честно говорят, что летят в Беларусь, чтобы потом оказаться в Польше, а дальше – в Германии. Некоторые шутят, что летят отмечать свой день рождения. Выглядят в основном как люди с деньгами», – замечает наш собеседник.

Согласно источнику, в основном это мужчины 25-40 лет: «Некоторые летят с чемоданами, набитыми золотом».

Информатор утверждает, что спрос на направление Дубай-Минск большой.

Авиакомпания Flydubai обслуживает на сегодня 93 направления, в том числе 5 иракских городов: Багдад, Басру, Наджаф, Сулеймания, Эрбиль. Например, билет эконом-класса из Багдада в Минск со стыковкой в Дубае стоит $1649,50 (бизнес-класса – $3156). Перелет из Багдада в Дубай занимает около 2,5 часов, из Дубая в Минск – 6 часов. Но большинство времени пассажиры из Ирака проводят в ожидании в Международном аэропорту Дубая (20,5 часов). Таким образом, путь из Багдада в Минск через Дубай занимает в общей сложности 29 часов.

По информации от источника, чтобы добраться в Беларусь, иракцы платят $10 000. По крайней мере такую сумму они называют в разговорах. Видимо, к стоимости билетов добавляется цена за визу и услуги туристических операторов. Кроме того, иракцы, летящие в Беларусь, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Компания также предупреждает о необходимой 7-дневной самоизоляции по прилету в Беларусь.

Знают ли пассажиры-иракцы, на что идут и что их ждет на белорусско-польской или белорусско-литовской границе, остается вопросом.

Как считает источник, в том, что Flydubai увеличила количество рейсов в Беларусь и сделала их ежедневными, нет никакой политики, только бизнес.

«Википедия» утверждает: согласно опубликованным в этом году 2 мая отчетам, Flydubai в 2020 году понесла убытки на $194 миллиона. Доходы компании упали более чем на 50%. В июне 2020-го авиакомпания уволила многих работников, уменьшила зарплаты остальным, а некоторых отправила в вынужденные отпуска.

Несложно подсчитать, что эта авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов может за неделю перебрасывать в Беларусь более 1000 потенциальных нерегулярных мигрантов из Ирака. Но рейсы из Дубая в Минск выполняет и «Белавиа», причем билет эконом-класса стоит там всего $290. Суммарно обе авиакомпании выполняют за неделю 12 рейсов из Дубая в Минск.

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