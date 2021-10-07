В Украине заочно арестовали Януковича 1 7.10.2021, 15:26

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Фото: Reuters

Беглого президента арестовали по делу о завладении резиденцией Межигорье.

В четверг, 7 октября, Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией Межигорье, пишет «Новое время».

С соответствующим ходатайством в ВАКС обратились ранее НАБУ и САП.

Действия Януковича и его сына Александра, направленные на завладение Межигорьем, были квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

«Избрать в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд рассмотреть при его участии вопрос применения меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения», — постановил ВАКС.

Решение по ходатайству в отношении Януковича-младшего пока не принято.

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