Белорус вез контрабандные сигареты в Нидерланды в игровых столах 2 7.10.2021, 15:44

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Товар оценен в более чем 117 тысяч евро.

Литовские таможенники обнаружили 32 504 пачек контрабандных сигарет при рентгеновском обследовании игровых столов, перевозимых в Нидерланды.

Товар, оцененный в более чем 117 тысяч евро, перевозил гражданин Беларуси. Он прибыл на пост Шальчининкай на грузовике Iveco 29 сентября и сказал, что перевозит игровые столы транзитом через Литву в Нидерланды.

Таможенники решили проверить машину с помощью рентгена. Выяснилось, что столы забиты сигаретными пачками. Водителя задержали на двое суток, а затем освобожден с изъятием документов и под подписку о невыезде, сообщает Литовская таможня.

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