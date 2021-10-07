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В Верховной Раде Украины поздравили Путина с днем рождения известной песней

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  • 7.10.2021, 15:58
  • 2,708
В Верховной Раде Украины поздравили Путина с днем рождения известной песней

Видеофакт.

Кандидат в спикеры Верховной Рады Украины и депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поздравил главу Кремля с днем рождения известной песенкой харьковских болельщиков. Часть депутатов подпевали слова песни.

«У нас в мире есть именинник. Его имя Владимир Путин. Давайте впервые и вместе напомним ему на весь мир украинскую народную песню. Кстати, из Харькова», — заявил он.

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