В Верховной Раде Украины поздравили Путина с днем рождения известной песней

В Верховной Раде Украины поздравили Путина с днем рождения известной песней2
- 7.10.2021, 15:58
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Видеофакт.
Кандидат в спикеры Верховной Рады Украины и депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко поздравил главу Кремля с днем рождения известной песенкой харьковских болельщиков. Часть депутатов подпевали слова песни.
«У нас в мире есть именинник. Его имя Владимир Путин. Давайте впервые и вместе напомним ему на весь мир украинскую народную песню. Кстати, из Харькова», — заявил он.