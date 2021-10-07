Рабочие Беларуси, хватит терпеть!
- Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР
- 7.10.2021, 16:02
Ударим забастовкой по режимчику.
ОАО «Химволокно» работников заставляют писать заявления на три дня за свой счет, ОАО «Могилевлифтмаш» та же ситуация. На многих других государственных предприятиях все то же самое. И это, как говорят, опытные работники беларуских предприятий, обычная практика!
Обычная практика — это достойная зарплата, это безопасное рабочее место, это нормированый рабочий день. А то, что сейчас происходит это хрень какая-то! Куда смотрят независимые профсоюзы? Алло!
Рабочие Беларуси, хватит терпеть! Пора брать судьбу в свои руки! Скажем «Нет» произволу начальничков на производствах! Ударим забастовкой по режимчику!
Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР