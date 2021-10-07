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Рабочие Беларуси, хватит терпеть!

  • Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР
  • 7.10.2021, 16:02
Рабочие Беларуси, хватит терпеть!
фото: Bymedia

Ударим забастовкой по режимчику.

ОАО «Химволокно» работников заставляют писать заявления на три дня за свой счет, ОАО «Могилевлифтмаш» та же ситуация. На многих других государственных предприятиях все то же самое. И это, как говорят, опытные работники беларуских предприятий, обычная практика!

Обычная практика — это достойная зарплата, это безопасное рабочее место, это нормированый рабочий день. А то, что сейчас происходит это хрень какая-то! Куда смотрят независимые профсоюзы? Алло!

Рабочие Беларуси, хватит терпеть! Пора брать судьбу в свои руки! Скажем «Нет» произволу начальничков на производствах! Ударим забастовкой по режимчику!

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