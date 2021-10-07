Найдены окаменелости динозавров, в которых может сохраниться их ДНК 1 7.10.2021, 16:09

Их нашли в Китае.

Остатки ДНК могут скрываться в окаменелостях динозавров возрастом 125 млн лет, найденных недавно в Китае, пишет «Новое время».

Если микроскопические структуры, которые нашли ученые в окаменелых хрящах, действительно являются ДНК, они окажутся самым старым зарегистрированным сохранением хромосомного материала в окаменелости позвоночных.

Исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук сравнили окаменелые хрящи динозавра Caudipteryx с хрящами современных кур; они обнаружили в окаменелостях структуры, очень похожие на хроматин или нити ДНК и белка.

«Тот факт, что они видят это, действительно интересен, и он предполагает, что нам необходимо провести дополнительные исследования того, что происходит с ДНК и хромосомами после гибели клеток», — сказала Эмили Карлайл, докторант, изучающая микроскопические окаменелости в Бристольском университете в Англии, которая не участвовала в новом исследовании.

«Если там есть какая-либо ДНК или ДНК-подобная молекула, она будет — как научное предположение — очень, очень химически модифицированной и измененной», — написала Алида Байёль, палеобиолог из Китайской академии наук, которая руководила новым исследованием.

Однако, сказала Байёль, если палеонтологи смогут идентифицировать хромосомный материал в окаменелостях, они могут когда-нибудь распутать фрагменты генетической последовательности. Это могло бы рассказать немного больше о физиологии динозавров.

Но сначала исследователи должны выяснить, есть ли ДНК вообще. До недавнего времени большинство палеонтологов считало, что гниение и распад уничтожают содержимое клеток до того, как окаменелость образуется. Любые микроскопические структуры внутри клеток считались разрушенным содержимым клетки, например органеллы и мембраны, которые сгнили до минерализации.

Однако совсем недавно палеонтологи обнаружили настоящие клеточные структуры в нескольких окаменелостях. Например, клетки папоротника возрастом 190 млн лет, описанные в 2014 году в журнале Science, были погребены в вулканическом пепле и окаменели так быстро, что некоторые из них замерзли в процессе деления клеток. В некоторых из этих клеток видны безошибочные хромосомы.

В 2020 году Байёль и ее коллеги сообщили о возможном сохранении ДНК в черепе младенца гипакрозавра, разновидности утконосого динозавра, который жил 75 млн лет назад. Возможная ДНК была обнаружена в хряще, соединительной ткани, из которой состоят суставы.

«Нас особенно интересовал хрящ, потому что это очень хорошая ткань для сохранения клеток, возможно, даже больше, чем кость», — сказала Байёль.

Для нового исследования исследователи обратились к хорошо сохранившемуся экземпляру каудиптерикса, хранящемуся в Шаньдунском музее природы Тяньюй в Китае. Окаменелость имеет достаточно сохранившийся хрящ, который исследователи окрашивали теми же красителями, которые используются для отображения ДНК в современных тканях. Эти красители связываются с ДНК и превращают ее в определенный цвет в зависимости от красителя, позволяя ДНК выделяться на фоне остальной части ядра.

Изучая окрашенный окаменевший хрящ с помощью нескольких методов микроскопии, Байёль и ее команда показали, что хрящевые клетки содержат структуры, которые выглядят точно так же, как ядра со скоплением хроматина внутри.

Однако сходство окрашенных ядер динозавров с современными клетками не доказывает, что внутри них есть ДНК, предостерегла Байёль.

«Это означает, что там определенно есть части исходных органических молекул, возможно, какая-то оригинальная ДНК, но мы еще не знаем этого наверняка», — сказала она. «Нам просто нужно выяснить, что именно представляют собой эти органические молекулы».

Байёль и ее коллеги надеются собрать больше химических данных, чтобы установить происхождение загадочных структур.

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