Генсек НАТО рассказал о шпионах в российской дипломатической миссии 7.10.2021, 16:17

Именно по этой причине их лишили аккредитации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у 8 членов российской дипломатической миссии в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе была отозвана аккредитация, поскольку они были "негласными сотрудниками российских спецслужб", сообщает "Радио Свобода".

О лишении 8 российских дипломатов аккредитации и сокращении еще двух должностей в миссии стало известно накануне. В результате принятого НАТО решения российская миссия сократится вдвое - с 20 до 10 человек.

Как заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг, решение о высылке россиян "не было связано с каким-то определенным событием". Он отметил, что в НАТО "в последнее время наблюдали рост вредоносной деятельности России, в том числе в Европе", и высылка стала ответной мерой. Подробностей он не привел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».