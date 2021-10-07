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«Купаловцы» представят аудиоспектакль по произведению Владимира Орлова

  • 7.10.2021, 16:37
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«Купаловцы» представят аудиоспектакль по произведению Владимира Орлова
Владимир Орлов
Фото: «Радыё Свабода»

Произведение создано в жанре антиутопии.

Независимая театральная группа "Купаловцы" в четверг представит аудиоспектакль по рассказу Владимира Орлова "Орден Белой Мыши".

Произведение создано в жанре антиутопии. Писатель без читателей и король без подданных ведут философско-интеллектуальный разговор, который ни по законам жанра, ни по законам жизни не имеет шансов закончиться чем-то обычным.

Роли озвучивали Виктор Манаев, Александр Подобед, Георгий Малявский и Игорь Денисов.

"Купаловцы" сделали аудиоспектакль вместе с подкаст-проектом "3 акт", некоммерческой белорусской инициативой.

Спектакль можно посмотреть 7 октября в 19:00 на ютуб-канале "Купаловцев" и странице "3 акта".

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