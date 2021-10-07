Коррупционное дело против канцлера Австрии вызвало кризис в коалиции

Коррупционное дело против канцлера Австрии вызвало кризис в коалиции1
- 7.10.2021, 16:45
- 1,516
Оппозиция требует отставки Курца.
Коррупционное расследование, направленное против офиса канцлера Австрии Себастьяна Курца, вызвало кризис в его правящей коалиции с "Зелеными".
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Мы не можем вернуться к работе как обычно, способность канцлера действовать находится под вопросом", - заявил в четверг депутат от "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер.
Он объявил о переговорах со всеми партиями в парламенте и с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
"Мы должны работать вместе, чтобы добиться стабильности и прояснения, и поэтому я хотел бы обсудить дальнейший курс действий на всех уровнях", - сказал он.
Накануне оппозиционные партии в парламенте - социал-демократы, либеральная партия Neos и крайне правая "Партия свободы" - потребовали отставки Курца.
Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.