Коррупционное дело против канцлера Австрии вызвало кризис в коалиции 1 7.10.2021, 16:45

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Себастьян Курц

Оппозиция требует отставки Курца.

Коррупционное расследование, направленное против офиса канцлера Австрии Себастьяна Курца, вызвало кризис в его правящей коалиции с "Зелеными".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы не можем вернуться к работе как обычно, способность канцлера действовать находится под вопросом", - заявил в четверг депутат от "Зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер.

Он объявил о переговорах со всеми партиями в парламенте и с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

"Мы должны работать вместе, чтобы добиться стабильности и прояснения, и поэтому я хотел бы обсудить дальнейший курс действий на всех уровнях", - сказал он.

Накануне оппозиционные партии в парламенте - социал-демократы, либеральная партия Neos и крайне правая "Партия свободы" - потребовали отставки Курца.

Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

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