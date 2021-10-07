Клиенты белорусских банков не могут получить валютные платежи из Европы? 7.10.2021, 16:54

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Большие суммы в долларах и евро возвращаются отправителям.

Как сообщают читатели Telegram-канала «Беларусь головного мозга», большие суммы в долларах и евро или возвращаются отправителям, или вовсе временно пропадают. Техподдержка банков реагирует на жалобы с большой задержкой, поясняя это «завалом» в операциях.

Возможные причины таких проблем — санкции, из-за которых ряд банков-корреспондентов отказался работать с белорусскими банками. Например, в сентябре такое заявление сделал Deutsche Bank, а в августе — Raiffeisen Bank, владеющий 87.74% акций Приорбанка. Руководство последнего дать конкретику о дальнейшей работе в Беларуси отказалось, ссылаясь на банковскую тайну.

Вот, что пишут читатели Telegram-канала:

«Не проходит платеж из Великобритании на счет Приорбанка. Еще недели 3 назад было дело, когда система заблокировала перевод. Ошибка — запрет на перевод в указанную страну».

«Уже 2 недели, как не могу получить перевод на карту белбанка из Италии. Сумма относительно небольшая, но тем не менее, ещё в июле всё доходило на 2-й рабочий день. Обратно деньги отправителю также не вернулись. Запрос в техподдержку отправил 2 дня назад, но пока молчат».

«К теме перевода и поступления валюты: американский клиент перечислил деньги в долларах США через Santander bank, спустя неделю денег нигде не было, а потом отписался клиент, что проблема с отправкой денег в РБ. На данный момент деньги нами не получены, и неизвестно когда, и как получим».

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