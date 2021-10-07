В жилах кого из нобелиатов течет белорусская кровь? 1 7.10.2021, 17:21

Среди них — политики, писатели и ученые.

«Белсат» рассказывает о получателях премии, которые имеют отношение к Беларуси.

Независимая Беларусь

Собственно у Беларуси есть только одно награждение Нобелевской премией. В 2015 году в области литературы ее получила писательница Светлана Алексиевич. Автор таких произведений, как «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд» и других, получила награду «за многоголосое творчество – памятник страданиям и мужеству в наше время».

Как известно, Светлана Алексиевич – из смешанной белорусско-украинской семьи, но родилась не в Беларуси и первые годы своей жизни провела в Украине.

Родились в Беларуси

Вместе с тем среди нобелевских лауреатов достаточно тех, кто родился на территории Беларуси, но впоследствии переехал в другие страны.

Например, Саймон Кузнец, который в 1971 году получил Нобелевскую премию в области экономики за эмпирически обоснованное объяснение экономического роста, приведшее к новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процессу развития в целом. Саймон Кузнец родился в 1901 году в Пинске, но в 1922-м переехал в США, где окончил Колумбийский университет, защитил диссертацию и работал в Национальном бюро экономических исследований. Он впервые сделал официальную оценку национального дохода США.

В 1978 году среди получателей Нобелевской премии мира за подготовку и заключение основных соглашений между Израилем и Египтом был премьер-министр Израиля Менахем Бегин, родившийся в 1913 году в Бресте как Мечислав Бегун. В 1940 году советские власти выслали его в Сибирь, откуда Менахем-Мечислав освободился через два года и присоединился к польской армии Андерса. В 1977-м стал премьер-министром Израиля и оставался на этом посту до 1983-го.

В 1994 году Нобелевскую премию мира за усилия в достижении мира на Ближнем Востоке получил еще один уроженец Беларуси – министр иностранных дел Израиля Шимон Перес. Он родился в 1923 году в Вишнево, что в Воложинском районе, в семье Ицхака и Сары Перских. А в 1934-м вместе с семьей переехал на Ближний Восток. Дважды возглавлял правительство Израиля и семь лет был его президентом.

В 2000 году Нобелевскую премию в области физики за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники получил уроженец Витебска Жорес Алферов. Гетероструктурные полупроводники, созданные Алферовым, есть во всех мобильных телефонах, используются для работы проигрывателей компакт-дисков, в фарах автомобилей и в светофорах. Жорес Алферов родился в 1930 году, окончил школу в Минске, а после уехал в Россию, с которой и связал свою жизнь. Умер два года назад, в 2019-м.

Кто еще

Еще некоторые нобелевские лауреаты имеют белорусские корни, хотя и не родились на наших землях.

Среди них – лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года Генрик Сенкевич, чьи предки происходили из Великого Княжества Литовского. Кстати, именно в Беларуси – в деревне Дубники Островецкого района – Сенкевич создал концепцию своего «Потопа» и написал «Пана Володыевского». Значительная часть событий его в знаменитой трилогии происходит в Беларуси или имеет среди героев людей с «певучим» белорусским акцентом.

В 1962 году за новаторские теории конденсированных сред, особенно жидкого гелия Нобелевскую премию получил советский ученый Лев Ландау. Он хоть и родился в 1908 году в Баку, но родители были из Могилева.

В 1965 году лауреатом премии в области физики стал сын минчанина Ричард Филлипс Файнмен, которого считают одним из создателей американской атомной бомбы. Награду он получил за фундаментальные работы в квантовой электродинамике, которые имели большое значение для развития физики элементарных частиц.

В 1975 году за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов Нобелевскую премию в области экономики получил советский математик и экономист, академик Леонид Контарович. Он родился в 1912 году в Санкт-Петербурге, но его родители были с Минщины.

В 1977 году Нобелевской премией в области химии за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию диссипативных структур удостоили бельгийского ученого Илью Пригожина. Пригожин родился в 1917 году в Москве, его отец был из Могилева, а мать – из Гомеля. Советскую Россию семья покинула в 1921-м.

В 1979 году среди получателей Нобелевской премии в области физики за вклад в теорию слабых и электромагнитных взаимодействий между элементарными частицами, в том числе за предсказание слабых нейтральных токов был Шелдон Ли Глэшоу. Он родился в Нью-Йорке в 1932 году, его родители – Льюис и Белла Глуховские были из Бобруйска.

В 1994 году был еще один лауреат Нобелевской премии мира с белорусскими корнями – премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Он родился в Украине в 1922 году, а вот его мать Роза была из белорусского Могилева. В 1995 году премьер погибнет от руки фанатика.

В 1995 году Нобелевскую премию в области физики за экспериментальное обнаружение нейтрино получили два американца с белорусскими корнями – Мартин Перл и Фредерик Райнес. Отец Мартина родился в Пружанах, а мать и отец Райнеса происходили из Лиды.

В1997 году лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытие прионов (нового биологического источника инфекции) стал Стэнли Бен Прузинер. Его предки жили в Минске, Шклове, Могилеве, Пружанах и Мире.

В 2000 году Нобеля в области химии присудили Алану Гигеру. Его предки также эмигрировали в США из Беларуси. Награду он получил за открытие в области электропроводящих полимеров.

В 2008 году Нобелевскую премию по экономике за анализ моделей торговли и проблем экономической географии вручили Полу Кругману. Его бабушка и дедушка по линии отца переехали в США из Бреста в 1920-ые.

Правда, нельзя исключать, что список тех лауреатов, кто имеет белорусское происхождение, больше. Возможно, в этом году к этому перечню добавятся новые имена.

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