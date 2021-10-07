Ученые сравнили пользу от бега трусцой и видеоигр 1 7.10.2021, 17:28

Результаты вышли довольно интересными.

Сидячий образ жизни перед экраном называют причиной многих бед: от ожирения до ухудшения зрения, высокого давления и даже развития диабета. Ученые из Федерального университета Вале-ду-Сан-Франциско (Бразилия) и Университета Бата (Великобритания) провели свое исследование, результаты которого опубликовали в Games for Health Journal, пишет Naked science.

В работе участвовали пациенты с сахарным диабетом первого типа обоих полов, которые регулярно кололи себе инсулин. Путем автоматического рандомного отбора часть людей получали задание бегать на беговой дорожке с умеренной интенсивностью по 30 минут в течение определенного числа дней, а вторая группа играла в активные видеоигры в 3D-очках.

До и после упражнений и сеансов видеоигры у участников измеряли различные физиологические показатели: артериальное давление, пульс, уровень глюкозы в крови и другие. Оказалось, видеоигры дают очень похожие физиологические эффекты с упражнениями на беговой дорожке. Уровень глюкозы при этом падал и у тех, кто занимался бегом, и у тех, кто играл.

Основное отличие, которое отметили ученые, заключалось в том, что испытуемые сочли видеоигры более мотивирующими и приятными, чем бег. А начисление очков и азарт помогли участникам с течением времени повторять сеансы игры и улучшить свои результаты. Неясно, впрочем, могут ли такие игры заодно с физической пользой вызвать у людей психологическую зависимость. Однако в качестве замены бегу хотя бы иногда подобная активность, вероятно, полезна.

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