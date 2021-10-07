Победа над лукашизмом Telegram-канал «Баста!»

7.10.2021, 17:35

1,270

Фото: ТАСС

Пришло время нанести решающий и самый важный удар.

Наше сопротивление уже вошло в историю. Мирные протесты и методы борьбы стали абсолютным новшеством в мировой истории. Белорусы — это сильная и гордая нация, в истории которой есть огромное количество побед. Победа над лукашизмом также обязательно придет к нам, если мы сделаем наш финальный шаг — останемся дома.

Забастовка — лучший метод сопротивления, который проверен временем. Не остается сомнений, что это именно наш вариант, который не оставит и следа от террористов у власти. Мы сделали свой выбор, мы обязательно отстоим его. Беларусь будет освобождена, ведь тех, кто упорно сопротивляется, невозможно победить.

Сейчас Лукашенко особо уязвим, а это значит, что пришло время нанести решающий и самый важный удар.

Стачке быть!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.