закрыть
7 октября 2021, четверг, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Победа над лукашизмом

  • Telegram-канал «Баста!»
  • 7.10.2021, 17:35
  • 1,270
Победа над лукашизмом
Фото: ТАСС

Пришло время нанести решающий и самый важный удар.

Наше сопротивление уже вошло в историю. Мирные протесты и методы борьбы стали абсолютным новшеством в мировой истории. Белорусы — это сильная и гордая нация, в истории которой есть огромное количество побед. Победа над лукашизмом также обязательно придет к нам, если мы сделаем наш финальный шаг — останемся дома.

Забастовка — лучший метод сопротивления, который проверен временем. Не остается сомнений, что это именно наш вариант, который не оставит и следа от террористов у власти. Мы сделали свой выбор, мы обязательно отстоим его. Беларусь будет освобождена, ведь тех, кто упорно сопротивляется, невозможно победить.

Сейчас Лукашенко особо уязвим, а это значит, что пришло время нанести решающий и самый важный удар.

Стачке быть!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип