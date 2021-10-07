Победа над лукашизмом
- Telegram-канал «Баста!»
- 7.10.2021, 17:35
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Пришло время нанести решающий и самый важный удар.
Наше сопротивление уже вошло в историю. Мирные протесты и методы борьбы стали абсолютным новшеством в мировой истории. Белорусы — это сильная и гордая нация, в истории которой есть огромное количество побед. Победа над лукашизмом также обязательно придет к нам, если мы сделаем наш финальный шаг — останемся дома.
Забастовка — лучший метод сопротивления, который проверен временем. Не остается сомнений, что это именно наш вариант, который не оставит и следа от террористов у власти. Мы сделали свой выбор, мы обязательно отстоим его. Беларусь будет освобождена, ведь тех, кто упорно сопротивляется, невозможно победить.
Сейчас Лукашенко особо уязвим, а это значит, что пришло время нанести решающий и самый важный удар.
Стачке быть!
Telegram-канал «Баста!»