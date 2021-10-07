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Витебчанин построил «финансовую пирамиду» под видом организатора реалити-шоу

  • 7.10.2021, 17:42
Витебчанин построил «финансовую пирамиду» под видом организатора реалити-шоу

Как она работала?

Житель Витебска обманывал людей под видом организатора и продюсера реалити-шоу, телепроектов и конкурсов красоты. Мошенник предлагал им принять участие в программах, но не бесплатно, сообщают "Минск-Новости".

С этой целью 43-летний витебчанин заключал с гражданами предварительные договоры и получал от них деньги. Преступник построил свою работу по принципу "финансовой пирамиды". С марта 2015 года по апрель 2016 года он выманил более 175 тысяч рублей у 111 человек.

Лжепродюссер был задержан и заключен под стражу. Ранее витебчанин не был судим, у него есть малолетний ребенок на иждивении. Свою вину он признал не полностью и возместил часть ущерба.

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