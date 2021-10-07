Режим потерял контроль над нелегальными мигрантами? 8 7.10.2021, 17:51

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Чем ближе к зиме, тем острее встанет проблема для режима.

Пятый месяц на западных границах Беларуси продолжается миграционная эпопея. Сотни жителей Азии и Африки через нашу страну пытаются нелегально попасть в Европу. Кажется, что решения конфликта пока не видно на горизонте.

Тем не менее, пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин на своей страничке в твиттере написал следующее: «По последней информации, Минск в настоящее время не принимает пассажиров, вылетающих из иракского аэропорта Эрбиль (даже с уже выданной визой). Кроме того, МИД РБ приостановило прием заявлений на получение визы от граждан Египта, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сирии».

«Филин» спросил у военного аналитика Егора Лебедка, может ли это означать начало конца миграционного кризиса.

— Нужно подождать, что ответит белорусская сторона на эти заявления. Сейчас мы видим информационную войну между пограничными службами Беларуси и Польши. Это может быть такой вброс, типа, ребята, хватит уже. Да и что угодно может быть.

Но мигранты уже на самом деле проблема. Проблема для Беларуси, и чем ближе к зиме, тем сложнее она будет. Единственный выход — это остановить на месяц-два безвиз для потенциальных мигрантов в Европу. Разве что зима естественным путем разрулить ситуацию.

Интересно, что даже летом в своих группах мигранты писали, что в Минске холодно, надо брать с собой теплую одежду. И это в теплые месяцы, тогда как сейчас бывает ноль градусов, дождь, ветер.

Интересная деталь, которую заметил на днях в мигрантских группах. Все чаще звучит вопрос, как с переходом польской границы в Украине. Так что они и это направление уже рассматривают. То есть сначала попадают в Беларусь, потом в Украину, и оттуда в Польшу.

В Польше мигрантов отфутболивают, а идти им куда-то нужно.

Это летом, даже сейчас, они еще могли посидеть в лесу, а когда температура будет минусовой, то где они посидят? Надо будет идти к домам, искать убежище.

Если, скажем, за неделю они не смогут перейти границу, то надо будет идти сразу в маленькие города возле нее, а потом и возвращаться в Минск, где можно добыть деньги разными путями.

Если учесть, что мигрантов в Беларуси уже очень много, то все это выходит из-под контроля. Многие начинают понимать, что это проблема, но посмотрим, приостановят ли для таких людей безвизовый режим.

На прошлой неделе Александр Лукашенко провел совещание, где назвал ситуацию на границе «гуманитарной катастрофой».

— Совещание по мигрантам как раз и есть отражение данной проблемы. Именно потому на совещание позвали главу МВД Кубракова. Через пару дней он сказал, что в Беларуси все под контролем. Но у нас говорят «все под контролем», когда этот контроль давно потерян.

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