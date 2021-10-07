Под Осиповичами фура сбила двух мужчин, которые меняли колесо 9 7.10.2021, 18:12

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Они погибли.

Двое мужчин погибли в аварии, которая произошла днем 7 октября под Осиповичами, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 38-летний водитель Fiat Ducato остановился на обочине трассы М5 Минск — Гомель, чтобы поменять колесо. Помощь ему оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир. В какой-то момент обоих мужчин сбила фура Scania, которой управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса от полученных травм умерли на месте.

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