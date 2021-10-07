закрыть
7 октября 2021, четверг, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Осиповичами фура сбила двух мужчин, которые меняли колесо

9
  • 7.10.2021, 18:12
  • 8,642
Под Осиповичами фура сбила двух мужчин, которые меняли колесо

Они погибли.

Двое мужчин погибли в аварии, которая произошла днем 7 октября под Осиповичами, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 38-летний водитель Fiat Ducato остановился на обочине трассы М5 Минск — Гомель, чтобы поменять колесо. Помощь ему оказывал ехавший с ним 33-летний пассажир. В какой-то момент обоих мужчин сбила фура Scania, которой управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса от полученных травм умерли на месте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип