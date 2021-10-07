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В Антарктиде зафиксировали рекордно холодную зиму

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  • 7.10.2021, 18:15
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В Антарктиде зафиксировали рекордно холодную зиму

Экстремальные холода помогли поднять уровень морского льда вокруг континента.

На Южном полюсе Земли зафиксирована самая холодная зима за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1957 года. Об этом 2 октября написало издание The Washington Post.

Антарктическая станция Амундсена-Скотта, которая принадлежит США, зафиксировала среднюю температуру на Южном полюсе за полгода на уровне -61 °С.

Ученые охарактеризовали этот рекорд как всплеск, который не повлияет на нагревание планеты, она продолжает нагреваться на фоне обострения экстремальных погодных условий.

Экстремальные холода в Антарктиде помогли поднять уровень морского льда вокруг континента, отмечается в публикации.

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