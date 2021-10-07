За рост цен на газ в Европе заплатят россияне 2 7.10.2021, 18:28

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ЦБ РФ предупредил об угрозе разгона «импортируемой инфляции».

Беднеющим семь лет подряд россиянам придется заплатить «инфляционный налог» за рост цен на газ в Европе, окунувший крупнейшего покупателя российских углеводородов в полноценный энергетический кризис, передает finanz.ru.

Рост цен на энергоносители в ЕС может ускорить так называемую «импортируемую инфляцию», заявил на пресс-конференции в среду зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Даже если это разовое явление, все равно тот масштаб, который происходит, скажется на стоимости товаров и услуг, производимых в этих странах», - пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Евростата, производственная инфляция в государствах, входящих в зону евро, в августе достигла максимума за 40 лет - 1,1% за месяц и 13,4% в годовом выражении.

Газ и электричество для промышленных предприятий подорожали на 51,4% и 26,4% год к году. В результате фабрики и заводы обрабатывающего сектора подняли отпускные цены на свои товары на 9,3%, побив рекорд 1982 года.

Страны ЕС остаются крупнейшими поставщиками импорта в Россию, разделяя первую строчку с Китаем: в январе-июле из Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Франции в страну поступили товары на 37 млрд долларов (против 37,3 млрд у КНР).

ЦБ не может повлиять на то, насколько подорожают европейские товары из-за того, что газ и электричество стоят рекордно дорого в истории. Однако масштаб переноса «импортируемой инфляции» в динамику внутренних цен в значительной степени зависит от интенсивности спроса внутри страны, а на это можно повлиять мерами денежно-кредитной политики, заявил Заботкин.

Рост мировых цен на энергоносители ЦБ будет принимать во внимание при решении по ключевой ставке на заседании 22 октября, предупредил он.

С начала года ЦБ РФ повысил ставку на 2,5 процентного пункта, до 6,75% годовых, но самый резкий за 7 лет цикл ужесточения пока оказался бессилен против инфляции.

По данным на 4 октября, она ускорилась до 7,46% - в 3,2 раза по сравнению с уровнями уровней до начала пандемии (февраль-2020). Продовольственная инфляция достигла 9,51% и стала рекордной с января 2016 года.

Растущие цены обещают дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов российских граждан, которые по итогам 2020 года оказались на минимуме за 10 лет.

Рост реальных зарплат в стране уже замедлился с 7,8% в апреле до 2,2% в июле, а пенсии в реальном выражении снижаются седьмой месяц подряд: в августе спад составил 1%, поскольку государственная индексация не компенсировала инфляционный разгон.

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