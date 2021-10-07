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До -5°С ожидается в Беларуси в ночь на 8 октября

  • 7.10.2021, 18:43
  • 2,920
До -5°С ожидается в Беларуси в ночь на 8 октября

Без осадков.

До 5 градусов мороза ожидается в Беларуси в ночь на 8 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 5, местами - 1-4 градуса выше нуля. Днем будет 9-14 градусов тепла.

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