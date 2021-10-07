Из России за 20 лет уехали до пяти миллионов человек 7 7.10.2021, 18:51

2,390

В последние годы эмиграция ускорилась.

За последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти миллионов человек. Об этом говорят результаты исследования, проведенного изданием «Такие дела» при участии независимых исследователей, передает «Медуза».

По данным исследования, примерно половина эмигрантов уехала в страны СНГ. Если в начале XXI века люди чаще уезжали на Запад, то с 2014 года — в ближнее зарубежье.

Минимальной эмиграция была в конце нулевых — тогда ежегодно уезжали около ста тысяч человек. После 2011 года количество уезжающих последовательно растет, в последние годы оно колеблется около 300 тысяч.

Авторы исследования также опросили 900 человек, уехавших из России в рассматриваемый период. Почти две трети из них (64%) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности. Среди других популярных причин были новый жизненный опыт (59%), недовольство политической обстановкой в РФ (54%), желание стабильности (53%), забота о будущем детей (51%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».