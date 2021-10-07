В Украине построят шесть автобанов 8 7.10.2021, 19:07

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Первый автобан появится уже в 2022 году.

В 2022 году в Украине может появиться первый автобан, заявил 7 октября во время выступления на Киевском международном экономическом форуме премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "Гордон".

Он назвал преступлением ситуацию, когда 30 лет в Украине не строились скоростные дороги.

"Мы начали эту работу. Я уверен, что на следующий год от Краковца [Львовской области], где пункт пропуска с Польшей, до Львова, до Ровно будет проведен уже первый автобан. Все проведены критические вещи, проведены уже все исследования, изучен трафик, уже есть потенциальные проектанты, то есть эта работа движется", – сказал глава правительства.

Главное, по словам Шмыгаля, что "принята вся законодательная база, которая позволяет это реализовывать".

"Следом за этим проектом мы уже знаем о пяти следующих проектах строительства автобанов, заинтересованность в которых выразили, в частности, инвесторы", – отметил премьер-министр Украины.

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