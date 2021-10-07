Белорусы поставили новый рекорд по продаже валюты 7 7.10.2021, 19:14

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И снимают со счетов рекордные суммы.

Белорусы побили новый рекорд: на этот раз по сдаче валюты в банки и обменники, пишет MyFin.by.

Третий месяц подряд белорусы продают валюты больше, чем покупают. Аномальные значения достигли рекордной отметки в более чем $180 млн чистой продажи в месяц. Причем продают больше, чем покупают, не только физлица, но и белорусские компании, да и иностранцы тоже не отстают и продают больше, чем покупают.

В сентября физлица купили валюты в эквиваленте на 835,9 миллиона долларов – это минимальный с марта показатель, а продали – на 1.018,6 миллиона долларов. Это абсолютный максимум по результатам 2021-го года. В итоге объем чистой продажи валюты составил 182,7 миллиона долларов.

Всего же за январь-сентябре 2021-го, по данным Нацбанка, физлица купили наличной и безналичной валюты на 7.952,4 миллиона долларов в эквиваленте, а продали на 7.819 миллиона долларов. То есть, всего за девять месяцев куплено инвалюты всего на 133,3 миллиона долларов больше, чем продано.

Субъектами хозяйствования – резидентами Беларуси за январь-сентябрь куплено иностранной валюты на 19.208,2 миллиона долларов в эквиваленте. Продали они на 19.766 миллиона долларов. Чистая продажа составила 557,8 миллиона долларов.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на 315,1 миллиона долларов, а продали на 718,9 миллиона долларов. В итоге чистая продажа составила 403,8 миллиона долларов.

Любопытно, что этот рекорд накладывается на другой: белорусы продолжают снимать со счетов рекордные суммы вкладов. Еще в марте рассказывали, что белорусы уже 14 месяцев подряд выносят деньги из банков. При этом снимают со счетов рекордные суммы.

К середине лета тенденция продолжилась: беларусы продолжают выносить деньги из банков и не спешат открывать новые счета.

По данным на 1 июля, на банковских депозитах физлиц лежит 15,03 миллиарда рублей. По сравнению с 1 апреля этот показатель уменьшился на 9,5% — а именно на 1.577 миллионов рублей (625 миллионов долларов).

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