Двуногий робот смог пройти по канату и покататься на скейте 7.10.2021, 19:25

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фото: Caltech

Видеофакт.

Ученые из Калифорнийского технологического института создали двуногого робота, который способен балансировать. А все благодаря тому, что ученые скомбинировали две технологии: создания роботов и дронов, сообщает Interestingeng ineering.

Робот называется Leonardo (LEgs ONboARD drone), на его создание ученых вдохновили птицы, которые способны прыгать и ходить, используя свои крылья в качестве балансира. Но вместо крыльев у Leonardo два пропеллера от дронов, которые размещаются там, где у других роботов руки.

Ученые уже продемонстрировали способности Leo. Так, во время испытаний он смог не только ходить по ровной поверхности и перелетать с одного места на другое, но ездить на скейте и ходить по канату.

В дальнейшем исследователи намерены улучшить технологии, которые использовались при изготовлении робота, а также внести изменения в искусственный интеллект, под управлением которого он работает. Ученые надеются, что такие роботы в дальнейшем могут использоваться при исследованиях Марса.

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