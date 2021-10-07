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На учения в Таджикистан отправятся более 250 белорусских военных

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  • 7.10.2021, 19:37
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На учения в Таджикистан отправятся более 250 белорусских военных

Ранее командир талибов заявил о готовности к вторжению в Таджикистан.

На учения ОДКБ в Таджикистан отправятся 256 белорусских военнослужащих и 5 единиц техники, сообщает Минобороны в четверг.

Учения пройдут с 18 по 23 октября на полигоне "Харбмайдон".

Военнослужащие Беларуси примут участие в совместном учении с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальном учении с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021".

Как сообщало Еврорадио, ОДКБ проведет три совместных учения на границе Таджикистана с Афганистаном, в них задействуют более 2,7 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники.

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