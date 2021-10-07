Где сделать ПЦР-тест на коронавирус в Минске 1 7.10.2021, 19:49

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И во сколько это обойдется.

Учитывая переменчивую реальность с ограничением и возобновлением работы частных лабораторий, а также недавним перепрофилированием некоторых медучреждений под инфекционные, даем актуальную информацию о ПЦР-тестировании. Регистрация, цены, сроки — ничего лишнего, пишет «Онлайнер».

МГЦ гигиены и эпидемиологии

В лабораторию Минского городского центра гигиены и эпидемиологии (ул. Бровки, 13) можно записаться онлайн. Ближайшая дата сейчас — 11 октября.

Цена. 31,73 рубля, с внесением результатов в систему «Путешествую без COVID-19» — 35,33 рубля.

Национальный аэропорт

Здесь можно сделать целых три вида тестирования — запись на них открывается на следующий день, иногда можно записаться день в день. Важное условие — билет на самолет. Материал для исследования — мазок из носоглотки. Работает лаборатория круглосуточно.

Цена. Стандартный ПЦР-тест (результат от 10 часов до двух суток) — 31,73 рубля, экспресс-тестирование ПЦР (результат за 2—3 часа) — 67,43 рубля, диагностическое экспресс-тестирование на антиген (результат за 30 минут) — 38,51 рубля.

Железнодорожный вокзал

Здесь также условие — наличие ж/д билета, запись оперативная (есть места на сегодня и на завтра). Выдача результатов — на следующий день после забора материала с 9 до 11 утра, результаты за субботу выдаются в тот же день с 16 до 17 часов.

Цена. 31,73 рубля, с внесением результатов в систему «Путешествую без COVID-19» — 35,33.

Автовокзал

Эта опция на территории автовокзала «Центральный» открылась 21 сентября, доступны два вида тестирования: стандартный ПЦР (электронная запись и результат за 24 часа) и экспресс-анализ (живая очередь и результат в течение 30 минут). Предварительная запись доступна на следующий день. В будни лаборатория работает с 9 до 18 с обедом (с 12 до 13), в субботу — с 9 до 12.

Цена. Стандартный ПЦР — 31,73, экспресс-анализ (ДЭТ Ag) — 38,51.

НПЦ хирургии, трансплантологии, гематологии на Семашко

Запись на ПЦР-тест здесь производится только по телефону ((8 017) 371-00-22, (8 017) 371-00-26, 8 029 33-11-969). Тесты делают только для выезжающих за границу (нужен подтверждающий билет) и тех, кто направлен на госпитализацию в это медучреждение.

Цена. Для граждан Беларуси с выдачей заключения для госпитализации или выезда за границу — 42,28 рубля. Плюс 3,6 рубля, если нужна передача результата в систему «Путешествую без COVID-19».

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на Филимонова

Исследования по выявлению COVID-19 производятся по предварительной записи. Правда, почти до конца октября уже все занято. Готовность результатов — рабочий день, следующий за днем забора материала.

Цена. 38,13 рубля. Плюс 4 рубля, если нужна запись в приложении «Путешествую без COVID-19».

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на Долгиновском тракте

Начнем с неприятного: очереди на исследование в это учреждение надо ждать на улице. Зато мест в онлайн-записи хватает на следующий же день. Время работы — с 8 до 14 часов в будни и с 8 до 12 в воскресенье. Готовность результата будет в тот же день с 20 до 22 часов.

Цена. Только за ПЦР — 40,86 рубля. С выдачей заключения для выезда за границу на английском языке — 50,88 рубля. С внесением в систему «Путешествую без COVID-19» — 54,88 рубля. И с тем, и с другим — 64,9 рубля.

Минский городской клинический центр дерматовенерологии на Прилукской

Предварительная запись — через электронную форму. Записаться можно на завтра.

Цена. 31,83 рубля, для выезда в страны ЕАЭС (с записью в «Путешествую без COVID-19») — 35,47.

2-я городская клиническая больница на Энгельса

ПЦР-исследование на COVID-19 (без выдачи документов для выезда за границу) проходит по живой очереди с 8:30 до 11 часов и только в будни. Для выезда за рубеж — регистрация по форме, дат хватает. Все может меняться, так что информацию нужно уточнять по телефону: (8 017) 388-04-77. Результаты будут готовы в течение двух дней. При себе необходимо иметь ксерокопию паспорта (31—33-я страницы и страница с регистрацией).

Цена. Без документов для выезда за границу — 39,35 рубля, с записью в «Путешествую без COVID-19» — 47,95 рубля, справкой на двух языках — 41,84 рубля.

Городская клиническая инфекционная больница на Кропоткина

Запись на ПЦР-тест для выезжающих за границу проводится онлайн на сайте больницы. Ближайшая дата — 17 октября. Результат теста будет готов через сутки после взятия мазка с 8 до 10 либо с 15 до 17 часов (тест сдается утром с 8:30 до 9 ежедневно).

Цена. Для выезжающих за границу белорусов — 37 рублей. Плюс 8,27 рубля, если нужна запись в приложении «Путешествую без COVID-19».

«Синэво»

ПЦР-тестирование на COVID-19 возобновилось в лаборатории с 1 октября. Срок готовности ПЦР в Минске — один рабочий день, не считая дня взятия, выходных и праздничных дней, может быть и раньше. Запись по телефонам, живой очереди или онлайн, в зависимости от локации. Подробности здесь.

Цена. 67,02 рубля. Дополнительно можно заказать перевод справки на английский язык — это плюс 5,75 рубля.

«Инвитро»

Исследование проводится только по предварительной записи по номерам 7807 и (8 017) 222-21-31. Срок исполнения — 1 рабочий день. При себе надо иметь паспорт. Подробности о пунктах приема здесь.

Цена. 69 рублей.

«Синлаб»

Тесты делают в офисах на Братской (с 11:30 до 18:30 в будни, с 10:30 до 15 часов в субботу и с 8 до 12:30 в воскресенье) и Тимирязева (с 7:30 до 15:30 в будни и с 7:30 до 13 часов в субботу). Нужна предварительная запись. Срок готовности — до 48 часов.

Цена. 52,8 рубля. Плюс передача результатов в «Путешествую без COVID-19» — 3,6 рубля.

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