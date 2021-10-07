Более 40 тонн груш из Беларуси не впустили в Россию 6 7.10.2021, 20:06

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Фитосанитарный сертификат был поддельным.

На прошлой неделе в Смоленской области остановили автомобиль, который двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных постов и вез 21,3 тонн груш. Согласно документам, фрукты белорусского происхождения перевозились из Брестской области в Москву. При проверке сотрудники Россельхознадзора установили, что фитосанитарный сертификат был поддельным.

Аналогичное нарушение было установлено при проверке еще одного автомобиля. По документам он также перевозил 21,3 тонн груш из Брестской области.

В Россельхознадзоре отмечают, что попытка скрыть происхождение груш может означать, что фрукты могли происходить из стран, в отношении которых действуют российские контрсанкции. Автомобили с грузом задержаны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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