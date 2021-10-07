Более 40 тонн груш из Беларуси не впустили в Россию

Более 40 тонн груш из Беларуси не впустили в Россию6
- 7.10.2021, 20:06
- 1,764
Фитосанитарный сертификат был поддельным.
На прошлой неделе в Смоленской области остановили автомобиль, который двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных постов и вез 21,3 тонн груш. Согласно документам, фрукты белорусского происхождения перевозились из Брестской области в Москву. При проверке сотрудники Россельхознадзора установили, что фитосанитарный сертификат был поддельным.
Аналогичное нарушение было установлено при проверке еще одного автомобиля. По документам он также перевозил 21,3 тонн груш из Брестской области.
В Россельхознадзоре отмечают, что попытка скрыть происхождение груш может означать, что фрукты могли происходить из стран, в отношении которых действуют российские контрсанкции. Автомобили с грузом задержаны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.