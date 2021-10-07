Белорусский банк закрыл счет одиозного пропагандиста Муковозчика из‑за санкций 6 7.10.2021, 20:12

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Это только начало.

Один из белорусских банков закрыл счет пропагандиста «Советской Белоруссии» Андрея Муковозчика. Об этом он рассказал в своем материале на сайте газеты, не упоминая название банка.

По словам Муковозчика, он получил смс о том, что банк прекращает с ним сотрудничество «в полном соответствии с правилами обслуживания физических лиц».

«Я позвонил по указанным телефонам. И оказалось, что не денег на счету маловато. Не срок договора истек. Никакую тайну банка я не нарушил. А просто попал в европейский санкционный список. И по этой причине, как, запинаясь, объяснила мне девушка по телефону, "банк имеет право… в соответствии с правилами… вы читали… в подписанном договоре…" и так далее», — написал публицист.

В июне ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 78 человек и 8 компаний. В санкционном списке оказался и Андрей Муковозчик.

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