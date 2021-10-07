В работе «Википедии» произошел сбой 7.10.2021, 20:27

Большинство пользователей пожаловались на проблемы с самим веб-сайтом.

Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Соответствующая информация появилась на портале Downdetector.

Большинство пользователей (98 процентов) пожаловались на проблемы с самим веб-сайтом, остальные (2 процента) заявили, что не смогли авторизоваться.

4 октября произошел глобальный сбой в социальных сетях. Проблемы затронули такие крупные сервисы, как Facebook, Instagram и WhatsApp. Восстановить к ним доступ удалось только через шесть часов. Причиной сбоя в работе назвали обновление протокола динамической маршрутизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».