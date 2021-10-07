На границе Беларуси со странами ЕС снова транспортный коллапс 7.10.2021, 21:02

Выезда ожидают более 2200 грузовиков.

На границе Беларуси со странами Евросоюза и Украины образовались огромные очереди.

Как сообщает Госпогранкомитет, на 20:00 в пунктах пропуска своей очереди на выезд ожидало более 2200 грузовиков.

Литовское направление:

Каменный Лог — более 280;

Бенякони — более 270;

Котловка — более 240;

Привалка — более 160;

Видзы — более 90.

Польское направление:

Козловичи — более 400;

Брузги — более 160;

Берестовица — более 70.

Латвийское направление:

Григоровщина — более 160;

Урбаны — более 120.

Украинское направление:

Новая Рудня — более 140;

Мокраны — более 60;

Новая Гута — более 40;

Мохро — более 10.

Как сообщила в четверг Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы, большие «колейки» образовались на белорусско-литовской границе вызваны обновлением информационных систем белорусской таможни.

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