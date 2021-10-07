На границе Беларуси со странами ЕС снова транспортный коллапс
- 7.10.2021, 21:02
Выезда ожидают более 2200 грузовиков.
На границе Беларуси со странами Евросоюза и Украины образовались огромные очереди.
Как сообщает Госпогранкомитет, на 20:00 в пунктах пропуска своей очереди на выезд ожидало более 2200 грузовиков.
Литовское направление:
Каменный Лог — более 280;
Бенякони — более 270;
Котловка — более 240;
Привалка — более 160;
Видзы — более 90.
Польское направление:
Козловичи — более 400;
Брузги — более 160;
Берестовица — более 70.
Латвийское направление:
Григоровщина — более 160;
Урбаны — более 120.
Украинское направление:
Новая Рудня — более 140;
Мокраны — более 60;
Новая Гута — более 40;
Мохро — более 10.
Как сообщила в четверг Национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы, большие «колейки» образовались на белорусско-литовской границе вызваны обновлением информационных систем белорусской таможни.