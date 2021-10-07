Бизнесмена, учившего Дмитрия Медведева кататься на лыжах, арестовали 1 7.10.2021, 21:17

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Возбуждено уголовное дело.

Владелец компании «Росинжиниринг», которая строила олимпийские объекты в Сочи, Дмитрий Новиков арестован судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено по материалам службы экономической безопасности ФСБ. Официально о его сути пока не сообщалось.

По данным «Коммерсанта», Новикову вменяют события, произошедшие в 2016 году. Тогда подконтрольная ему компания заключила договор концессии на обслуживание системы водоснабжения в Ленинградской области, после чего повысила тариф для населения, чтобы из полученных средств произвести капитальный ремонт систем. По версии следствия, компания получила 800 миллионов рублей, но обязательств не выполнила.

«Росинжиниринг» был генеральным подрядчиком всех олимпийских объектов «Газпрома», общая стоимость которых оценивалась в несколько десятков миллиардов рублей. Компания также строила некоторые объекты на курорте «Роза хутор».

Forbes писал, что в 2008 году Новиков помогал Дмитрию Медведеву, который тогда был кандидатом в президенты России, учиться кататься на лыжах в Красной поляне. За следующие пять лет выручка «Росинжиниринга» выросла с 74 миллионов до полутора миллиардов долларов.

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